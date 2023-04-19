 德国和法国谴责中国重判、拘捕人权卫士 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2023

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德国和法国谴责中国重判、拘捕人权卫士

德国和法国外交部发言人周四发表声明，谴责中国对许志永、丁家喜的判刑以及对余文生夫妇的拘捕，呼吁立即释放他们。许志永和丁家喜4月10日被中国山东一家法院以“颠覆国家政权罪”判处十余年刑期。余文生夫妇则在上周传出被当局拘捕。

不久前，中国维权人士许志永、丁家喜因为“颠覆国家政权罪”获重刑

不久前，中国维权人士许志永、丁家喜因为“颠覆国家政权罪”获重刑

（德国之声中文网）据路透社报道，德国和法国外交部周四（4月20日）在一份声明中说：“我们震惊地得知人权维护者许志永和律师丁家喜分别被判处14年和12年监禁，另外，律师余文生和他的妻子许艳被拘捕。”这两个欧盟国家呼吁北京立即释放这些人权活动家。

许志永是中国著名法学家、宪政学者和公民维权的领军人物。他曾在2014年1月因为“聚众扰乱公共场所秩序罪”被中国当局判处有期徒刑四年（图）

许志永是中国著名法学家、宪政学者和公民维权的领军人物。他曾在2014年1月因为“聚众扰乱公共场所秩序罪”被中国当局判处有期徒刑四年（图）

许志永和丁家喜是“厦门聚会案”的两位主要被告。中国山东省临沭县法院4月10日针对中国知名法律学者许志永与维权律师丁家喜“颠覆国家政权罪”案做出判决，将许志永判刑14年并剥夺政治权利4年，丁家喜判刑12年并剥夺政治权利3年。在宣判前，两人已经被关押超过三年。

在4月初欧洲多国领袖、政要访华之际，多位维权律师及其家属被中国政府软禁在家中或被逮捕。其中，维权律师余文生与其妻子许艳4月13日原计划前往欧盟驻华代表团，但被北京一家派出所传唤。此后传出消息，两人被当局以“寻衅滋事”罪名刑事拘留。

余文生律师曾代理多起法轮功学员辩护案件、代理“709大抓捕”多位被捕维权律师等案

余文生律师曾代理多起法轮功学员辩护案件、代理“709大抓捕”多位被捕维权律师等案。他在2018年1月被当局注销律师证，后因倡议修宪改革被当局拘捕、被控“煽颠罪”，获刑4年，他于2022年3月刑满获释

欧盟对人权律师余文生夫妇被逮捕的消息表示严重关切，并呼吁立即释放二人。欧盟一名发言人透过电邮向路透社表示，在余文生、许艳夫妇与访华的欧盟官员会晤前拘留二人“已经是不可接受的”，而他们“周六的正式逮捕则令人严重关切”。

这位发言人表示，欧盟呼吁中国有关部门立即无条件释放他们。目前，中国有关部门尚未确认余文生夫妇被拘捕的消息。

（路透社等）

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