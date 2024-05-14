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德国和北欧国家讨论扩建5G网络 爱立信和诺基亚受青睐

2024年5月14日

德国和斯堪的纳维亚国家考虑在5G网络建设中更多地使用瑞典公司爱立信和芬兰公司诺基亚的产品。德国总理肖尔茨本周一（5月13日）与北欧国家政府首脑一起参观了爱立信。

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5月13日，德国总理肖尔茨和斯堪的纳维亚国家领导人齐聚瑞典斯德哥尔摩
5月13日，德国总理肖尔茨和斯堪的纳维亚国家领导人齐聚瑞典斯德哥尔摩图像来源: Pontus Lundah/TT/picture alliance

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周一和五位斯堪的纳维亚国家政府首脑在斯德哥尔摩就更安全地扩展欧洲的5G移动网络进行了讨论。 在一起参观瑞典企业爱立信后，瑞典首相乌尔夫·克里斯特松（Ulf Kristersson）表示："安全、电信以及国家之间的关系相互关联，已引起越来越多的担忧。"

克里斯特松此言暗指来自中国的供应商。随着地缘政治紧张局势的加剧，许多西方政府担心在5G移动网络中使用中国供应商华为和中兴的组件时存在安全风险。但与欧洲相比，美国等国家对使用中国公司生产的5G组件采取了更为严格的限制。多年来，德国等欧洲国家虽然一直想更多使用欧洲电信供应商的产品，从而摆脱对中国和美国公司的依赖，但是，欧盟并未设置欧洲网络中使用欧洲供应商产品的最低配额。

反之，欧洲的移动通讯供应商在中国只享有有限的市场准入。

德国总理肖尔茨在参观爱立信后也强调了移动网络安全的重要性，但没有承诺采取新措施。他说，德国对安全和电信有非常严格的立法，并且还在不断进行审查。

德国总理肖尔茨赞扬爱立信(Ericsson)和诺基亚(Nokia)"在世界范围内取得了成功"
德国总理肖尔茨赞扬爱立信(Ericsson)和诺基亚(Nokia)"在世界范围内取得了成功"图像来源: Maxppp/kyodo/dpa/picture alliance

迄今为止，德国政府一直避免出台所谓的"华为法案"，而仅仅是制定了一般的安全要求。德国内政部出于提高网络安全的考虑，希望移动运营商优先考虑更换其4G网络中使用的华为和中兴等中国企业的部件，但这与肖尔茨有关在德国快速扩建5G网络的愿望有所冲突。 肖尔茨在辩论中表示："我们必须确保这种最先进的技术很快在欧洲普及，确保我们不会落后于其他大陆，尤其是因为欧洲拥有电信领域最先进的科技公司。"

肖尔茨这里指的就是爱立信和芬兰电信设备制造商诺基亚。诺基亚4月中旬报告称，由于许多公司对5G技术的支出下降，该公司销售额出现下降。爱立信也长期面临客户不愿使用5G的困扰，尤其是在诺基亚和爱立信最大的市场--北美地区。

不过，肖尔茨赞扬爱立信和诺基亚"在世界范围内取得了成功"，并表示，欧洲的经济和技术进步与5G以及今后的6G电信网络发展密切相关。 肖尔茨也已经与诺基亚进行了对话。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

(路透社、法新社）

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