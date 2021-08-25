德国周四结束撤离行动 喀布尔机场恐袭风险高

据德国《明镜周刊》报道，本周四是德国从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动执行的最后一天，这比此前的报道又提前一天。美、英、澳均向目前仍停留在阿富汗的公民和签证持有者发出预警，喀布尔机场区域存在发生恐怖袭击的高风险。
（德国之声中文网）《明镜周刊》报道称，本周四（8月26日），最后一架空客军用飞机A400M从喀布尔机场起飞飞往乌兹别克斯坦首度塔什干，这意味着“空中桥梁”撤离行动结束了。除了需要被撤离的德国公民、阿富汗当地雇员，另外还有德军士兵、伞兵、特种部队人员以及两架直升机总共搭乘4架次飞机飞离喀布尔。
昨天（25日）德国电视一台和“商业内幕”（Business Insider）网站引述德国国防部和外交部的消息尚称，联邦国防军从阿富汗首都喀布尔撤离人员的行动将在周五（27日）之后结束。
当天，总理默克尔在联邦议院做出的一份政府声明中表示，德国将在未来几天内结束阿富汗的撤离行动，但是她没有具体说明是哪一天。
美国将在8月31日完成在阿富汗的撤军行动。本周七国峰会结束后，美国总统拜登表示，由于塔利班发动袭击的威胁越来越大，美国从阿富汗撤军的行动必须在本月底期限内完成。其它在喀布尔机场执行撤离任务的国家都仰仗美军的支持与保护。BBC的一篇报道中指出，大量美军在保护喀布尔机场的安全，这其中就包括对空中交通的控制。而且美国还负责提供大量的情报和监控。因此如果缺少美军的支持，撤离行动将会变得非常困难。所以此间各国也纷纷表示即将结束在阿富汗的疏散撤离行动。
据德国国防部公布的信息，德军已经从阿富汗撤出5193人。
丹麦已经在周三晚间结束了撤离行动。丹麦国防部长表示，从喀布尔机场起飞已经变得不再安全。最后一批被撤离的阿富汗雇员、丹麦使馆工作人员、家属和丹麦士兵在周三晚间飞抵伊斯兰堡。丹麦在过去几天从阿富汗总共撤出了大约1000人。
法国总理让·卡斯泰（Jean Castex）表示，周五晚间开始法国将不再从阿富汗撤离人员。上周以来，法国总共从阿富汗撤离了100名法国公民和超过2000名阿富汗人。
由于各国纷纷宣布即将在未来几天结束撤离行动，大量人员试图挤入喀布尔机场搭乘最后的撤离航班。《时代在线》引述一名西方外交官的话说，机场周围聚集着数量不可想象的人群。据估测，仅是持有美国护照或者签证想进入机场的人员数量就有1500多人。
美国驻喀布尔大使馆发出安全警告，警告美国公民暂时不要前往喀布尔机场，目前已经到达机场艾比门（Abbey Gate）、东门和北门的人员应该立刻离开。
英国也向目前仍停留在阿富汗的公民发出警告，因为存在袭击的危险，暂时不要前往喀布尔机场。周三，英国外交部网页上刊登出预警：“如果您目前身处喀布尔机场，请您立刻前往安全处所并在那里等待进一步的指示。机场地区持续存在发生恐怖袭击的高风险。”
澳大利亚政府也要求澳大利亚公民和签证持有者迅速离开喀布尔机场。理由同样是可能发生恐怖袭击的高风险。
（综合报道）
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美国总统拜登周二(8月24日)表示将按照计划在8月31日前完成撤离阿富汗的行动，塔利班也表示，外国人员撤离行动必须在该日期前完成。不过，七国集团元首仍就8月31日後是否能继续使用喀布尔机场进行讨论。
几天来，从喀布尔机场传来的画面让人目瞪口呆。德国之声普什图语/达利语（阿富汗主要通用语言）编辑部负责人Waslat Hasrat-Nazimi认为，阿富汗使命的终结一如其起始：一副新殖民主义作派。