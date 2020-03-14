德国周一将关闭同法、奥、瑞间的边境

（德国之声中文网）餐馆商铺关闭，边境封锁，出行限制：新冠疫情已经全面重创欧洲。继意大利之后，法国和西班牙的公共生活也大面积陷入瘫痪。马德里政府周六宣布实施"封城"举措，限制人员流动。法国的大多数商店、餐馆和咖啡厅都被要求停业。在柏林，酒吧、电影院和剧院也都关门，医院和养老院等机构也几乎全面禁止人员探视。

截至周六晚，根据美国霍普金斯大学的统计，全球感染新冠病毒患者累计已经达到15万以上。德国的感染人数周日上午已经达到4547，目前有8例死亡病例。

根据法新社的计算，全世界目前已经有137个国家出现死亡病例，总计有超过5700人死于新冠肺炎。在中国的新增感染病例数量不断减少的同时，欧洲的疫情则日益严重，意大利确诊病例已经超过2.1万，1400多人死亡。西班牙、法国和德国是除意大利之外欧洲疫情最严重的国家。

西班牙：全国限制人员流动 首相夫人确诊

鉴于病毒迅速传播扩散，而且大量民众不愿意响应政府减少社交活动的呼吁，越来越多的国家政府开始采取严厉措施。西班牙政府继意大利之后，采取了最为强硬的措施：马德里宣布，整个国家进入为期14天的紧急状态，要求民众除了上班和购买生活必需品之外不得出行。除了学校之前已经全部停课之外，所有与生活基本需求无关的商店和营业场所一律关门停业。

西班牙首相府周六晚发表声明说，首相桑切斯的夫人已经被确诊感染新冠病毒。桑切斯本人也将被隔离观察14天。除了西班牙首相夫人之外，加拿大总理特鲁多的夫人此前也被确诊感染新冠病毒。不少国家的政界高层也都先后传出新冠病毒确诊的消息。

据美国白宫消息，特朗普的新冠病毒检测结果呈阴性。此前这位美国总统曾与一名巴西官员会面，后者随后被发现感染新冠病毒。

法国从周日起，所有的餐馆、酒吧、咖啡厅、迪厅和电影院都停止营业。大多数商店也都关门，只有出售食品的店铺、药店、银行、加油站和书报亭例外。奥地利此前也已经采取了类似的措施。

法国和德国巴伐利亚州：地方选举照常进行

法国总理菲利普（Edouard Philippe）呼吁法国民众在疫情之下要"遵守纪律"。不过，在疫情阴影之下，3月15日的第一轮市政选举仍然按照原计划举行。法国政府呼吁民众在投票期间不要握手，人与人之间保持一米间隔。

法国一座选举站的工作人员在进行消毒工作

同样在疫情背景下坚持选举的还有德国的巴伐利亚州。这个德国南部联邦州有大约1000万公民具有地方选举的投票权。尽管巴伐利亚州此前已经宣布所有学校和幼儿园停课，但是决定地方选举照常进行，并且呼吁选民踊跃投票。

欧洲各国在行动：关闭边界、停飞停运

越来越多的欧洲国家开始关闭边界，并且叫停民航运输。捷克政府宣布，从周一开始，全面禁止人员流动。丹麦周六下午也关闭了本国边界，波兰周日也将采取同样措施。奥地利停止了与意大利之间的铁路运输，几乎完全关闭了两国边界。

挪威政府宣布，从周一起关闭所有出入境港口和机场。立陶宛从周日起禁止所有外国人入境。拉脱维耶和爱沙尼亚也采取了限制人员流动的措施。俄罗斯政府宣布，关闭该国与波兰、挪威之间边界，在这些边境口岸禁止外国人入境。摩洛哥取消了与大约20个国家之间的民航和船运运输，其中也包括德国。

德国在与法国之间的边界加强边检。奥地利靠近意大利的海利根布卢特镇（Heiligenblut）实行"封城"，到3月29日该镇的人员不得离开，外来人员也不得入内--只有游客被允许离开。瑞士军方已经宣布，派出军方医疗队到各地医院提供支援。

雨涵/洪沙（法新社、路透社等）