 德国：告别口罩 走向未知 | 德国新闻 | DW | 02.04.2022

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德国新闻

德国：告别口罩 走向未知

在德国大部分地方，针对新冠的主要防疫措施将在本周末结束。德国疾控机构和卫生部长建议缩短隔离时间至5天，不再要求“严格隔离”。然而，德国目前感染数字仍然很高。有疫情建模专家表示，现在没人能够真正说清疫情将如何发展。

Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht in der Frankfurter Innenstadt

（德国之声中文网）目前，德国正告别大部分新冠防疫规定和限制。这意味着，前往大多数商店不再需要佩戴口罩，餐馆也不再要求出示疫苗接种证明、阴性测试结果。在大部分地区，德国和那些已开放的邻国一样，走向后疫情时代。

佩斯勒（Dirk Paessler）在新冠疫情开始后不久就对这场大流行病进行建模。在过去两年里，他的预测常常是非常精准的。然而现在，他对德国疫情的未来发展感到茫然。这位来自德国南部的企业家说，现在没人能肯定地预测未来几周的感染数字将如何发展。

与很多欧洲邻国相比，德国的感染数字偏高。例如，在西班牙的大多数地区，按7天平均值计算，每10万居民中每天有不到300人感染，在德国的许多地方，这一数字超过2000。 

公共交通系统、一些企业和机构目前还保留佩戴口罩的要求

公共交通系统、一些企业和机构目前还保留佩戴口罩的要求

德国疫情“很可能已过拐点”

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）在3月31日表示，“这一波疫情很可能已经达到感染峰值，不过感染压力依然很大，在一周内，RKI收到的报告病例超过150万”。

目前在德国流行的主要是传染性更强的奥密克戎亚型变异株BA.2。

DW.COM

尽管新冠病毒感染人数创下新高，德国联邦议院还是取消了在大多数场所配戴口罩的要求，此举受到了反对党基民盟（CDU）的批评。

中国正在经历两年以来最严重的新冠疫情，奥密克戎变异株已在各地出现传播。尽管有微小的调整，政府采取的防疫措施仍然没有脱离“清零”的路线。中国国内对这一政策的质疑越来越多。一直关注包括中国在内的亚洲国家防疫实践的德国微生物学家、传染病学家亚历山大·凯库勒（Alexander Kekulé）就此接受了德国之声的访问。

有人赚钱无数，另有千百万人得不到疫苗。COVID-19新冠大流行瘟疫是否真的让制药商们赚得盆满钵满？以下是德国之声对一些说法的事实核查。

奥密克戎能给疫情带来转机？抑或疫情即将宣告结束？人们有理由这么乐观吗？事实上，最靠谱的答案是，我们对疫情走势还无法给出准确的答案。

尽管已完全接种，但仍有一些人感染COVID-19新冠。接种失效原因何在？有多危险？ 以下是德国之声的事实核查。

RKI表示，在过去的一周里，该毒株在从所有新病例中的比例从73%上升到81%。

目前，德国至少76%的人口已经完全接种了疫苗，59%的人已经打了疫苗加强针。

当局建议缩短隔离时间

德国计划改变对大部分新冠感染者的强制隔离措施。这是来自德国卫生部和RKI的建议。路透社报道称，已经看到了相关提议。目前，新冠感染者被要求至少隔离七天，然后可以通过阴性检测证明结束隔离。此外，感染者在隔离十天后如果没有症状、无需检测就可以结束隔离。

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）希望将隔离的时长缩短至五天，并在五天后进行反复的测试（包括在家的自我测试）。提案还表示，隔离不再是公共卫生部门的正式命令，而是感染者的自愿隔离。

根据该提案，未来针对密接的隔离也缩短至五天，同样也不再是“严格隔离”，而是建议自愿减少接触。

这些建议将需得到德国16个联邦州当局的批准。卫生部长劳特巴赫明确表示，各州也还可以提出自己的建议，目标是下周开始实施新规则。

RKI在周五（4月1日）通报，在过去一天，德国新增25万2530例感染，少于周四通报的27万4901例新增；周六通报的新增则为19万6456 。另外，德国全国的七天感染率下降，在周六为1531,5。

从疫情开始至今，德国新冠确诊总数超过2155万，超过总人口的四分之一。同时，有近13万新冠患者病亡。

（德新社，路透社，巴伐利亚广播等）

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德国孩子眼中的新冠疫情

 

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