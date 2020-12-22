德国启动疫苗接种 变种新冠病毒蔓延

（德国之声中文网）德国周日正式开启新冠疫苗接种行动。居住在东部萨克森-安哈特州一家养老院的101岁老奶奶克沃依扎拉（Edith Kwoizalla）成为全德国接受新冠疫苗接种的第一人。据悉，她目前状况良好。她和该养老院居住的另外40名老人，以及10名护工人员在周六就提前接受了疫苗接种。

当地防疫指挥中心工作人员对媒体解释道，之所以提前一天，是出于疫苗存放期限的考虑，必须争分夺秒。德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）对首位老人接受疫苗表示祝贺，但也对该地擅自提前施打疫苗表示意外。他在周六的新闻发布会上表示，德国各地的疫苗中心已经准备就绪，开启这次有史以来最大规模的疫苗接种行动。

“争取到夏天具备为所有民众提供接种的能力”

斯潘强调，疫苗接种的开启并不意味着战胜新冠疫情，“要真正摆脱疫情的困扰，还需要我们继续坚持下去”。他表示，到明年3月底，德国应该能够有1200万支疫苗可供使用。由于新冠疫苗须先后打两次，所以这些药剂应该能够给大约550万到600万人提供免疫保护。

这位德国卫生部长预计，到明年夏天，德国应该有能力为全体民众提供接种新冠疫苗的条件——前提是更多的疫苗得到有关机构的批准。除了现在已经获批的德国BioNTech和美国辉瑞联合研发的疫苗之外，美国公司Moderna的疫苗也已经提交申请，预计欧洲药品管理局将最迟在1月6日做出是否批准其投入使用的决定。

在圣诞节期间，德国疫情形势仍然严峻。科赫研究所（RKI）统计显示，25日新报告的感染病例为25533例，死亡病例412例；26日新增14455确诊病例和240个死亡病例。这一数据的参考性有限，科赫研究所指出，假日期间进行的核酸检测数量以及卫生部门报告病例减少的情况是在预料之中。

新冠病毒变种继续传至多国

在英国发现的新冠病毒变种据称传染力高出七成。继德国之后，瑞典、法国、西班牙等国家也都陆续有人确诊感染此变种病毒。这些感染者都是来自英国。不过目前他们当中没有发现重症感染者。

鉴于变种新冠病毒的传染力更强，日本政府作出决定，从周一开始禁止外国人入境，这一措施暂定实施到1月底。原因是在从英国抵达日本的乘客中，也有人员确诊感染这种变异病毒。

一周前英国宣布发现这种新冠病毒变种，在全世界引起了担忧。因为变异病毒的传染力要高出70%，超过50个国家已经对英国实施了入境禁令。

“惊慌失措和疏忽大意的循环”

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，新冠病毒的全球大流行并不是意外，因为早在几年前就已经有过这样的警告。他强调，历史告诉我们，瘟疫的一再发生是客观存在的事实。现在，人类必须吸取教训，因为在很长一段时间里，整个世界只是在“惊慌失措和疏忽大意之间循环”而已。

谭德塞警告道，仅仅在瘟疫爆发的当下投入金钱去应对，而不去为未来可能发生的危险做好准备，是一种“危险的短视行为”。他认为，应该加强对卫生体系的投资，在政府和社会的支持下，应该会有助于“给我们的子孙后代留下一个更加安全、更具有防御力和可持续性的世界”。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。