德国向曾在阿富汗服役的军人致敬

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在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。
因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。
德国联邦国防军在阿富汗人员撤离任务结束，国防部长克朗普-卡伦鲍尔亲赴乌兹别克斯坦首都塔什干国际机场慰问。该机场是德军撤离使命转运中心。
本年度7国集团东道主英国致力于在周二（8月24日） G7视频会议上推动延长喀布尔使命期限。德国外长马斯已表示无法救出所有人。此间政治家批评拜登政府，认为阿富汗乱局是道德和政治上的惨败。
在喀布尔机场上空盘旋5小时后，载有“空降猎兵”的德国联邦国防军一架A400M运输机周一至周二夜间终于在该机场降落。由于只获短暂停留时间，该机很快匆匆起飞，机上只搭载了7名需要疏散的人员。不过在数小时后，德国第二架载有120人的运输机也升空。
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