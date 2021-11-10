德国向曾在阿富汗服役的军人致敬

德国第一架军机仅载7人离开 塔利班: 本国人不应离境

在喀布尔机场上空盘旋5小时后，载有“空降猎兵”的德国联邦国防军一架A400M运输机周一至周二夜间终于在该机场降落。由于只获短暂停留时间，该机很快匆匆起飞，机上只搭载了7名需要疏散的人员。不过在数小时后，德国第二架载有120人的运输机也升空。