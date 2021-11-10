 德国向曾在阿富汗服役的军人致敬 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2021

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时政风云

德国向曾在阿富汗服役的军人致敬

在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。

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