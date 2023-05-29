德国向右转？选项党与社民党的支持率齐平

（德国之声中文网）德国公民对现任联邦政府以及组成联邦政府的社民党、绿党和自民党这三个政党的满意度从未像现在这样低，只有五分之一的德国人仍对执政联盟表示满意。

这是受德国电视一台今日主题（ARD Tagesthemen）委托的民调机构infratest-dimap进行的最新调查显示的结果。大约1300名有选举资格的德国人在2023年5月30日和31日接受了调查。

基民盟/基社盟领先，但支持率微降

右翼民粹主义的德国选择党（AfD）是对政府不满的主要受益者。它的支持率与上个月的调查相比又增加了两个百分点。如果现在举行选举，选项党的支持率将达到18%。与社民党同处第二位，落后于支持率为29%的基民盟/基社盟。绿党的支持率滑落到15%，是自2021年9月联邦议院选举以来的最差结果。自民党支持率保持不变，为7%。左翼党降到4%，不能进入联邦议院。

为什么选项党会继续取得优势？

在本次调查中，民调机构特别关注了选项党的支持者，并询问了他们的动机。答案表明，主要是对现任政府政策的不满促使选民转而支持选项党。

大多数选项党的支持者表示，他们目前投票给选项党主要是出于对其他政党的失望和距离感（67%），只有三分之一（32%）的人认为自己的主张与选项党比较接近，信服其观点。

拒绝难民

民调机构Infratest-dimap还询问了促使他们决定投票给选项党的最重要的议题是什么。结果显示，对外来移民的态度是最重要的议题，有三分之二的人提及。47%的人来认为目前关于环境、气候和能源问题的辩论很重要，43%的人来认为经济问题很重要。

德国执政党已就有利于气候保护的供暖系统争论了数月。绿党籍经济事务部长哈贝克（Robert Habeck）希望从2024年起，只允许安装由至少65%的可再生能源驱动的供暖系统。政府还希望在过渡期里禁止天然气和燃油供暖。这明显分化了民众。45%的受访者原则上同意该禁令，49%的人不同意。67%的人担心，更换供暖系统的措施会给他们带来过重的经济负担。哈贝克的支持率也从30%降到23%。

80%的的受访者以及大多数社民党支持者认为，三党联合政府在解决问题上总体花费的时间太长，缺少明确的方向。

向乌克兰提供战斗机？

自从讨论向乌克兰提供武器的问题以来，肖尔茨多次被指责态度犹豫不决。在日本广岛举行的G7峰会上，包括美国在内的几个西方国家宣布，打算向乌克兰提供美国的F16战斗机。

德国国防军的欧洲战机

乌克兰也表示希望得到德国的"台风"式欧洲战机。然而，德国公民对交付德国战斗机的态度仍然是消极的。只有28%的人认为德国应该提供，64%的人反对。在绿党的支持者中，赞成和反对提供欧洲战机的比例基本平衡。在其他党派的支持者中，反对的声音占主导地位。

军火交付、制裁、外交

总的来说，德国人对提供武器支持乌克兰的态度比三个月前有所保留。只有少数人认为，向乌克兰提供的武器还不够。

对德国外交努力的评价也不高。超过一半的人（55%；增加两个百分点）认为外交努力还不够。对制裁政策的态度几乎没有变化。42%的受访者认为可以扩大对俄罗斯的现有制裁。

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