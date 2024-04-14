德国向以色列大屠杀幸存者提供援助金

（德国之声中文网）德国政府周四（4月12日）表示向以色列的大屠杀幸存者提供2500万欧元的援助金，以帮助他们应对哈马斯10月7日的袭击及其后果。

据犹太团体称，以色列约有11.3万名大屠杀幸存者。

总部位于纽约的索赔会议是一个为大屠杀幸存者寻求损害赔偿的犹太人组织。该组织表示，以色列的每位幸存者都将从德国的这笔援助中一次性收到220欧元。索赔会议主席泰勒（Gideon Taylor）称赞这些援助金是来自德国的“团结信息”。

德国财政部发言人说，“许多大屠杀幸存者受到哈马斯袭击的打击尤为严重。”。她说，额外付款的目的是帮助“在这种可怕的战争局势中”的幸存者，并且这是“在大屠杀受害者面临的特殊和紧张局势中，德国向以色列表示的声援和支持的姿态”。

德国财政部表示，正在与索赔会议和以色列政府大屠杀幸存者权利管理局合作分配这些款项。

据以色列统计，被以色列、德国、欧盟、美国等许多国家列为恐怖组织的哈马斯于10月7日对以色列南部发动袭击，造成近1170人死亡，253人被扣为人质。

作为回应，以色列开始对加沙地带进行轰炸和大规模地面进攻。据哈马斯统治的巴勒斯坦领土卫生部称，自10月7日以来，加沙地带至少有33,545人死亡。这些数字被认为基本可靠，但没有区分平民和战斗人员的伤亡。

自以色列与哈马斯开战以及与真主党激进组织的敌对行动加剧以来，数以万计的以色列人，包括大屠杀幸存者，已经从与加沙接壤的城镇和以色列北部靠近黎巴嫩边界的城镇撤离。



（法新社、德新社）



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