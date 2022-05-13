德国向乌克兰提供了哪些武器? 基辅还想要哪些?

（德国之声中文网）很长时间里，柏林在是否应向乌克兰提供坦克、大炮等重型武器问题上迟疑不决。在美国、其它盟国以及乌克兰施压下，德政府在4月底决定提供。在此问题上，德国民众也明显分歧。根据4月28日德国电视一台委托进行的一项民意调查结果，赞同和反对提供重武器的受访者占比均为45%，而在4月初，持赞同态度的尚达55%。由此可见，就德国国内政治而言，提供武器属非易事。

“猎豹”高射炮坦克

“猎豹”是一种防空坦克，配置35毫米双炮。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。鉴于此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。不过，“猎豹”无法对抗主战坦克，因为它火炮口径相对较小。“猎豹”续航能力约550公里，无需特殊额外设备就能涉水。

该防空坦克用于乌克兰有特殊意义：苏俄米-24“雌鹿”等装甲武装直升机属于当年研制“猎豹”火力系统的针对目标。

“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，并也是荷兰和比利时武装力量的防空基石。不过，约20年前，荷、比两国淘汰了“猎豹”。德国于2012年完全淘汰。 罗马尼亚目前是唯一仍使用“猎豹”的北约成员国。 若要提供给乌克兰，先须使德国的库存物重新动得起来。

另一个可能的问题是，“猎豹”的复杂电子装置、雷达和火控系统对乘员要求很高。据在野的基民盟防务问题专家瓦德普尔（Johann Wadephul）称，相关培训至少需要半年时间，这也是他上月底主张提供豹1（Leopard 1）主战坦克或“黄鼠狼”（Marder）步兵战车而不是“猎豹”的原因。

犹豫很久之后，德国政府最终承诺向乌克兰首批提供50辆“猎豹”防空坦克。不过，到目前为止应该还没有弹药。

PzH-2000装甲榴弹炮

这是一种口径为155毫米的自行火炮。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。1998年，克劳斯-玛菲·韦格曼 （ Krauss-Maffei Wegmann ）公司和莱茵金属（Rheinmetall ）公司向德军交付首批，并续产新型号。

与“豹”式主战坦克不同，PzH-2000型装甲自行榴弹炮必须在静止状态下射击，因此，若直接对决，它明显不敌主战坦克。不过，它能在射击后瞬间转移，进入新伪装位置，从而免遭反击。

这款自行榴弹炮的时速达60公里，公路续航能力达420公里，涉水深度至1.5米。该武器的设计理念是，随机械化部队跟进，向之提供火力支援。

2000型装甲自行榴弹炮曾在2006和2007年参与阿富汗使命，与空中支援相结合，打击距离40多公里目标，相当成功。据国防部长兰布雷希特（ Christine Lambrecht ）提供的数据，联邦国防军目前约有100门，其中约40门处于可用状态。德政府向乌克兰承诺提供7门。不过，它们先得维修，估计到夏天才能完工。

“黄鼠狼”步兵战车

“黄鼠狼”步兵战车用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，配置一挺20毫米机枪或选择配置米兰（Milan）型导弹，打击地面和空中目标。

“黄鼠狼”步兵战车有一保护性通风系统，可应对核生化武器，而潜水液压系统使它具有在两米深水中行驶的能力。

“黄鼠狼”1971年编入现役，还要早于“猎豹”，在德国正逐步为其后继者 "美洲豹 "（Puma）所取代。不过，目前， “黄鼠狼” 仍在联邦国防军和其它一些国家军队中服役，在科索沃和阿富汗也证明了其价值。这是通过对它的不断改进——用军事术语来说就是战斗力的升级——实现的。

“豹2”（ Leopard 2）主战坦克

“豹2”是德国军工产品中的一个佼佼者，由克劳斯-玛菲·韦格曼公司研制。自1978年以来，一直被系列生产，并一再有所改进。联邦国防军计划到2030年才予替换。正因在出口方面的巨大成功，该型坦克已有众多不同版本，并在国外有授权版本。每一版本都是根据买方的特殊要求调整的结果。其前身“豹1” 型号也多有出口，今天仍在多国军队中服役。

“豹2”用于对付敌方坦克编队。它有一门120毫米口径火炮，可攻击固定或移动目标，即使在不平坦地面行驶过程中，仍能精确瞄准射击。

若有额外配置，“豹2”可在深达4米水域中行驶，并能在48小时内有效防御核生化攻击。

此型坦克有1500马力，时速超60公里，确为重磅武器。另一方面，它自重60吨，对桥梁来说构成挑战。

据参与阿富汗使命的加拿大和丹麦士兵称，豹式坦克在实战中证明了自己的价值，特别是因为它的高度自我保护性能。

2018年，土耳其在叙利亚北部对库尔德民兵武装使用豹式坦克，成为一次敏感性政治事件。

装上潜水轴， “豹2” 可在4米深水域行驶

德国政府尚未向乌克兰承诺提供“黄鼠狼”或豹式坦克。不过，乌驻德大使梅尔尼克（Andrij Melnyk ）已要求德国“迅速提供88辆豹式坦克、100辆‘黄鼠狼’以及装甲自行榴弹炮和其它军火”。

“毒刺”导弹

“毒刺”是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。一旦锁定目标——无论是战斗机还是直升机——并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标，弹头撞击后略延时爆炸，且通常作用于燃料箱，以增效果。

事实证明，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。

除美国、荷兰和拉脱维亚之外，自乌战爆发以来，德国已从联邦国防军库存中向乌克兰提供了500枚“毒刺”导弹。

反坦克/地堡火箭筒

德国联邦国防军和其它多国武装部队使用标准的反坦克火箭筒3（Panzerfaust 3）。该武器自1992年起由德国军火商“诺贝尔炸药”公司（Dynamit Nobel ）制造。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢，若与其它炸药混合使用，可穿透厚达240毫米的钢筋混凝土掩体。

德国政府称，战争初期，即已向乌克兰提供了数千个反坦克火箭筒。

其它多种轻武器

至4月底，德国还向乌克兰提供了100挺机枪、10万枚手榴弹、2000枚地雷、约5300包炸药和1600多万发从突击步枪到重机枪的各种口径弹药。

此信息来自乌克兰政界。与坦克等重武器不同，涉及轻武器，德国政府已有一段时间未披露提供了哪一些。

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