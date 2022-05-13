德国向乌克兰提供了哪些武器? 基辅还想要哪些?

继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。
（德国之声中文网）很长时间里，柏林在是否应向乌克兰提供坦克、大炮等重型武器问题上迟疑不决。在美国、其它盟国以及乌克兰施压下，德政府在4月底决定提供。在此问题上，德国民众也明显分歧。根据4月28日德国电视一台委托进行的一项民意调查结果，赞同和反对提供重武器的受访者占比均为45%，而在4月初，持赞同态度的尚达55%。由此可见，就德国国内政治而言，提供武器属非易事。
“猎豹”是一种防空坦克，配置35毫米双炮。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。鉴于此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。不过，“猎豹”无法对抗主战坦克，因为它火炮口径相对较小。“猎豹”续航能力约550公里，无需特殊额外设备就能涉水。
该防空坦克用于乌克兰有特殊意义：苏俄米-24“雌鹿”等装甲武装直升机属于当年研制“猎豹”火力系统的针对目标。
“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，并也是荷兰和比利时武装力量的防空基石。不过，约20年前，荷、比两国淘汰了“猎豹”。德国于2012年完全淘汰。 罗马尼亚目前是唯一仍使用“猎豹”的北约成员国。 若要提供给乌克兰，先须使德国的库存物重新动得起来。
另一个可能的问题是，“猎豹”的复杂电子装置、雷达和火控系统对乘员要求很高。据在野的基民盟防务问题专家瓦德普尔（Johann Wadephul）称，相关培训至少需要半年时间，这也是他上月底主张提供豹1（Leopard 1）主战坦克或“黄鼠狼”（Marder）步兵战车而不是“猎豹”的原因。
犹豫很久之后，德国政府最终承诺向乌克兰首批提供50辆“猎豹”防空坦克。不过，到目前为止应该还没有弹药。
这是一种口径为155毫米的自行火炮。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。1998年，克劳斯-玛菲·韦格曼 （ Krauss-Maffei Wegmann ）公司和莱茵金属（Rheinmetall ）公司向德军交付首批，并续产新型号。
与“豹”式主战坦克不同，PzH-2000型装甲自行榴弹炮必须在静止状态下射击，因此，若直接对决，它明显不敌主战坦克。不过，它能在射击后瞬间转移，进入新伪装位置，从而免遭反击。
这款自行榴弹炮的时速达60公里，公路续航能力达420公里，涉水深度至1.5米。该武器的设计理念是，随机械化部队跟进，向之提供火力支援。
2000型装甲自行榴弹炮曾在2006和2007年参与阿富汗使命，与空中支援相结合，打击距离40多公里目标，相当成功。据国防部长兰布雷希特（ Christine Lambrecht ）提供的数据，联邦国防军目前约有100门，其中约40门处于可用状态。德政府向乌克兰承诺提供7门。不过，它们先得维修，估计到夏天才能完工。
“黄鼠狼”步兵战车用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，配置一挺20毫米机枪或选择配置米兰（Milan）型导弹，打击地面和空中目标。
“黄鼠狼”步兵战车有一保护性通风系统，可应对核生化武器，而潜水液压系统使它具有在两米深水中行驶的能力。
“黄鼠狼”1971年编入现役，还要早于“猎豹”，在德国正逐步为其后继者 "美洲豹 "（Puma）所取代。不过，目前， “黄鼠狼” 仍在联邦国防军和其它一些国家军队中服役，在科索沃和阿富汗也证明了其价值。这是通过对它的不断改进——用军事术语来说就是战斗力的升级——实现的。
“豹2”是德国军工产品中的一个佼佼者，由克劳斯-玛菲·韦格曼公司研制。自1978年以来，一直被系列生产，并一再有所改进。联邦国防军计划到2030年才予替换。正因在出口方面的巨大成功，该型坦克已有众多不同版本，并在国外有授权版本。每一版本都是根据买方的特殊要求调整的结果。其前身“豹1” 型号也多有出口，今天仍在多国军队中服役。
“豹2”用于对付敌方坦克编队。它有一门120毫米口径火炮，可攻击固定或移动目标，即使在不平坦地面行驶过程中，仍能精确瞄准射击。
若有额外配置，“豹2”可在深达4米水域中行驶，并能在48小时内有效防御核生化攻击。
此型坦克有1500马力，时速超60公里，确为重磅武器。另一方面，它自重60吨，对桥梁来说构成挑战。
据参与阿富汗使命的加拿大和丹麦士兵称，豹式坦克在实战中证明了自己的价值，特别是因为它的高度自我保护性能。
2018年，土耳其在叙利亚北部对库尔德民兵武装使用豹式坦克，成为一次敏感性政治事件。
德国政府尚未向乌克兰承诺提供“黄鼠狼”或豹式坦克。不过，乌驻德大使梅尔尼克（Andrij Melnyk ）已要求德国“迅速提供88辆豹式坦克、100辆‘黄鼠狼’以及装甲自行榴弹炮和其它军火”。
“毒刺”是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。一旦锁定目标——无论是战斗机还是直升机——并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标，弹头撞击后略延时爆炸，且通常作用于燃料箱，以增效果。
事实证明，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。
除美国、荷兰和拉脱维亚之外，自乌战爆发以来，德国已从联邦国防军库存中向乌克兰提供了500枚“毒刺”导弹。
德国联邦国防军和其它多国武装部队使用标准的反坦克火箭筒3（Panzerfaust 3）。该武器自1992年起由德国军火商“诺贝尔炸药”公司（Dynamit Nobel ）制造。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢，若与其它炸药混合使用，可穿透厚达240毫米的钢筋混凝土掩体。
德国政府称，战争初期，即已向乌克兰提供了数千个反坦克火箭筒。
至4月底，德国还向乌克兰提供了100挺机枪、10万枚手榴弹、2000枚地雷、约5300包炸药和1600多万发从突击步枪到重机枪的各种口径弹药。
此信息来自乌克兰政界。与坦克等重武器不同，涉及轻武器，德国政府已有一段时间未披露提供了哪一些。
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一封由学术界和艺文界人士联名的公开信近日来成为德国舆论争论的焦点。它不仅涉及德国是否应该向乌克兰提供重型武器的讨论，还涉及到是否应该让乌克兰独自应战从而避免战事升级蔓延的道义问题。
德国政府将允许从工业库存中向乌克兰交付猎豹式防空坦克，德防长在驻德美军基地的会议上宣布了该决定。猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米，也可用于打击地面目标。
在乌克兰冲突中德国扮演怎样的角色，尤其是德国该不该像美国或者英国那样向基辅提供武器支援，联邦政府的回答是积极参与外交斡旋、但不提供杀伤武器。民调结果也为这样的决策奠定了基础。