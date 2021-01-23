德国名拖鞋Birkenstock或被出售

（德国之声中文网）勃肯（Birkenstock）拖鞋以软木鞋床闻名。这个传统品牌近年来已将睡眠系统家具加入旗下产品型录。一片森林空地上有一张床，它由橡木、山毛榉、乳胶以及不可或缺的软木制成——具体的影像画面可以在其公司网站上观赏到。森林中的床显然是为了传达天然舒适的感觉。这也一直都是勃肯品牌的核心理念。 即使在新冠危机期间，勃肯的业务依旧蒸蒸日上。该集团日前宣布：“虽然有疫情相关的限制，但是因为我们已经在所有工厂实施了升级的轮班作业制度，所以生产线得以全速运行——基本接近最高的产能利用率。”勃肯现在打算通过大规模的投资计划来提高所有地点的产能。



估值高达50亿欧元？

投资者也注意到，勃肯鞋在全球都颇受欢迎。现在有消息称，该品牌将被出售。媒体报道称，CVC Capital Partners和L Catterton对其颇感兴趣。这两家私募基金似乎都愿意出高价收购勃肯。据说出售估价约在40亿至50亿欧元之间。据知情人士透露，在来自卢森堡的CVC资本合伙公司最初提交报价后，美国私募股权公司L Catterton目前也在进行报价工作。L Catterton的最大金主是法国奢侈品集团LVMH。

投资者的兴趣并非凭空而来：去年，勃肯卖出了约2400万双鞋。据估计，在受疫情影响的2020年里，勃肯的销售额约为10亿欧元，净利润约2亿欧元。这个总部位于莱茵河畔的林茨（Linz am Rhien）的德国品牌早已蜚声国际，而且它的历史悠久且特别。



德国女演员索菲亚·舒伯（ Sophia Schober） 穿着勃肯拖鞋参加电影首映式



从健身鞋到时尚单品

苹果联合创始人乔布斯的勃肯拖鞋应该算比较有名的勃肯鞋了，这双破旧的拖鞋在拍卖会上最终以近2750美元成交。在勃肯鞋仅被视为健身鞋的年代，乔布斯已是这种鞋的粉丝。勃肯鞋最初广受医生和护士的欢迎，并且有“矫形鞋”的称号。时过境迁，勃肯鞋已成功转型为一个炙手可热的国际时尚品牌。

从医疗工作者到生态人和嬉皮士，再到海蒂·克鲁姆（ Heidi Klum）和凯特·莫斯（Kate Moss）等名模的脚上，勃肯已经从嬉皮鞋蜕变为潮人的宠儿。继2013年和2017年之后，该品牌已经第三次被鞋履业评为年度品牌。在去年春季的第一次封锁期间，勃肯的生产线确实也停运了，因为尤其是通往意大利的供应链被中断。不过，顾客们在网上订购勃肯鞋的热情却并未减少。



男女同工不同酬

除了拖鞋，勃肯现在也出售其他鞋类、丝袜、皮带、包、天然化妆品，最近还将床加入旗下产品型录。该公司急需招兵买马，其网站上目前有80多个招聘启事。据该公司的资料显示，德国最大的鞋业制造商勃肯拥有约4300名员工。

然而，这一品牌崛起的故事也包括其背后家族一度不公平对待员工的历史。例如，公司元老卡尔·勃肯 （Karl Birkenstock）和他的三个儿子长期以来一直抵制成立职工委员会——甚至在法庭上也没有做出让步。2012年以前，该公司女性员工的时薪比从事同样工作和具有同样资历的男性同事一直都少一欧元。直到2013年，在劳动法庭作出裁决和公司进行整改之后，这种不公平的现象才得以消除。

着眼亚洲？

从那时起，奥利弗·莱夏尔特（Oliver Reichert）和马库斯·本斯贝尔格（Markus Bensberg）一直担任勃肯集团的联合首席执行官，负责日常管理工作。这是在其近250年的历史上，勃肯首次由非家族经理人管理 。而从近几年的蓬勃发展来看，这一改变对公司的利大于弊。

勃肯在巴黎举行新品发布会

勃肯品牌的创立可以追溯到1774年。当时，鞋匠约翰·亚当·勃肯（Johann Adam Birkenstock）在法兰克福成立了一家小公司。 二战结束后，该公司从法兰克福搬到了巴德洪内夫（Bad Honnef），距离如今的林茨总部离只有几公里。

如果媒体的消息属实，勃肯集团很快将迎来新主人。总部位于卢森堡的投资公司CVC也是道格拉斯（Douglas）香氛及化妆品连锁店的主要所有者，是全球十大私募股权公司之一。 不过，据报道，勃肯目前主要在与L Catterton 进行谈判。L Catterton在收购家族企业方面经验丰富，而且对亚洲市场十分熟悉。潜在投资方和勃肯集团均拒绝对相关报道发表评论。勃肯表示，相关内容纯属“猜想和推测” 。然而，不容置疑的是：勃肯的成功一直都能吸引投资者的关注。



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