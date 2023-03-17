 德国同意波兰将米格战机转交乌克兰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2023

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德国同意波兰将米格战机转交乌克兰

波兰希望为邻国乌克兰提供更多苏式米格-29战机。这次涉及的战机是波兰此前从德国购买的，因此需要经过柏林的同意，才能转交基辅。而这批米格战机最初为前东德军队拥有，后由德国联邦国防军接手。

Mig-29 Kampfjet

(2018年4月18日)波兰空军一架米格-29战斗机在演习中

（德国之声中文网）德国政府本周四（4月13日）作出决定，同意波兰将苏式战机提供给乌克兰。德国国防部长皮斯托里乌斯就此作出表态。相关战机为前东德时期的米格-29战斗机，德国政府此前卖给了波兰。如今，波兰要将战机转给乌克兰，需要获得德国的同意。

周四早些时候，皮斯托里乌斯在访问西非国家马里期间证实，收到了波兰的申请。他说，总理府正在与国防部等参与方会商。“承诺是，今天之内就将给我们的波兰伙伴一个答复。”这位社民党政治家的立场被认为是尽一切可能支持乌克兰。

据德新社此前引述自民党负责国防政策的齐默尔曼（Marie-Agnes
Strack-Zimmermann）称，此次涉及的是五架米格-29战机。齐默尔曼正随同皮斯托里乌斯访问马里。

今年3月，波兰宣布将向乌克兰提供米格-29战斗机，以支持该国抗击俄罗斯的侵略。但最初并未涉及来自前东德的战机。

2002年，德国将22架米格-29战斗机卖给了波兰。这些战机是德国联邦国防军从前东德国家人民军（NVA）接收的。波兰总统杜达的安全顾问西维拉（Jacek Siewiera）3月曾表示，波兰空军现今仍拥有其中约十余架。在从德国购买的军火合同中通常写着，如果未来这些军火转手，须经过德国政府的同意。

上周，波兰总统杜达说，该国已经向乌克兰提供了八架米格-29战斗机。他在与乌克兰总统泽连斯基在华沙会晤后表示，其中四架是过去几个月内提供给基辅的，另外四架则是最近提供给受俄罗斯侵略的邻国乌克兰的。此外，还有六架目前正在准备移交中。

杜达当时表示，其余的米格-29战斗机暂时仍由波兰空军使用。等到这些战机被波兰从韩国和美国订购的更先进的战机逐渐取代之后，这些米格战机也可以转给乌克兰。除波兰外，斯洛伐克也向基辅提供了四架米格-29战机。

（德新社）

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