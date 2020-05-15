 德国各地再爆示威 反对防疫措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2020

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时政风云

德国各地再爆示威 反对防疫措施

本周末，柏林、慕尼黑、斯图加特、法兰克福等地再度聚集大量示威者，抗议政府的防疫措施。

Deutschland | Corona-Proteste (Reuters/K. Pfaffenbach)

(德国之声中文网)本周六，德国多个城市爆发示威活动。单是在柏林就有数个地点举行示威，抗议德国政府的防疫措施，一些人则声称新冠疫情是阴谋论。

知名阴谋论者希尔德曼（Attila Hildmann）再次在德国国会大厦发起了集会示威，原本号召了数百人参加抗议，但柏林当局只允许50人参与。从事厨师工作的希尔德曼因为其阴谋论引起人们的关注。他曾传言新冠病毒是微软创始人比尔·盖茨所研制，目的是为了在人们身上注入芯片以进行操控。

Deutschland Polizeipräsenz wegen Corona-Demo in Berlin (Imago Images/Future Image/F. Kern)

柏林警方出动大批警力戒备

由于上周亚历山大广场和柏林人民剧院前聚集上千名示威者，柏林当局此次提前封锁了大部分区域，最终只有数十人在限定范围内播放音乐并抗议防疫规定。另外还有一些事先已申请集会的抗议团体高声反对阴谋论并要求保障移民权益。柏林出动约1000名警力到各个示威地点戒备，约200人被拘留，整体而言并未发生严重冲突或混乱。

在法兰克福也有约1500人聚集抗议政府的防疫措施。警方表示，抗议活动大致平和，但不同团体之间曾爆发言语冲突。为防止冲突升级，警方强制介入分开了人群。

斯图加特周六有5000名示威民众聚集在指定示威地点，而且被要求保持2.5米距离。由于人数众多，许多人被引导至不同的地区，以确保安全社交距离。有示威者高举"新冠病毒是假的"标语，支持有关比尔·盖茨操控疫情控制世界的阴谋论。标语上还写着:"别给比尔·盖茨机会"。

Deutschland | Corona-Proteste (Reuters/K. Pfaffenbach)

斯图加特周六举行抗议活动

慕尼黑的特蕾西亚草坪（Theresienwiese）周六聚集了1000人抗议新冠政策。特蕾西亚草坪是每年啤酒节的固定举办地点。在示威活动正式开始前，参加人数已经达到1000人上限，警方随后不再允许抗议者进入示威场地，并以扩音器要求聚集在周围的人们离开，现场民众则发出嘘声抗议。慕尼黑政府只批准最多1000人聚集，并需保持1.5米距离，集会不得超过两小时。一些示威者高举"自由取代强迫"的布条，也有人戴着上头写着"被噤声"的口罩表达抗议。

Berlin Corona-Proteste | Verschwörungsmythos Bill Gates (AFP/T. Schwarz)

一名抗议者的口罩上写着：“别给比尔盖茨机会”

在各地的抗议活动中，一些示威者反对接种疫苗并深信疫情是阴谋，另一些人认为政府是试图以防疫之名剥夺基本人权。

一名慕尼黑示威者认为，戴口罩以及保持社交距离"早已没有必要"。这名43岁的男子对法新社表示："新冠肺炎是个需要被重视的严重疾病，但必须在疫情后果以及措施的恶劣后果之间做权衡。"他还强调，没有医学研究证明戴口罩能防止感染。

在德国东部城市哈勒则发生媒体遭到言语攻击的事件。示威者辱骂德国电视二台的摄影团队成员。自本月初示威活动升级以来，已有至少三名媒体摄影人员遭遇肢体暴力。德国联邦警察警告称，右翼极端分子试图"利用当前情况达到宣传目的"。但警方发言人对《星期日法兰克福汇报》表示，有关当局并没有极端分子企图掌控抗议活动的信息。

 

张筠青/李鱼（德新社、法新社)

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