德国司法部长：只要普京还在位，就不能起诉他

（德国之声中文网）德国联邦司法部长布什曼（Marco Buschmann）告诉德国之声，尽管正在收集俄罗斯在乌克兰战争中的犯罪证据，但是德国目前无力起诉俄罗斯总统普京。

这位部长周四（6月9日）表示："从德国的角度来看，只要普京还是一个在位的国家元首，我们就不能起诉他。"

在卢森堡举行的欧盟司法部长会议期间，布什曼接受了德国之声记者施特劳斯（Marina Strauss）的独家采访，作出了这样的表述。

尽管如此，布什曼说，德国正在寻求其他途径，努力将那些参与协助或犯下战争罪的人绳之以法。

这位司法部长说："德国已经开始进行所谓的结构性调查。根据这种特定的结构性调查需要，我们现在正在系统地收集和确认证据。这样，以后当我们逮捕作恶者时，就可以在刑事诉讼中使用它。"

布什曼还说："当我们抓到这些人（战犯、高级指挥官等），例如，他们碰巧在欧洲的某个地方，而我们有针对他们的证据，就会将把他们送上法庭。"

普京的战争如何影响了世界经济 德国：钱越来越不经花 德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

普京的战争如何影响了世界经济 肯尼亚：排长队加油 在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

普京的战争如何影响了世界经济 谁来保证对土耳其的小麦供应？ 俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

普京的战争如何影响了世界经济 伊拉克：小麦价格飞涨 在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

普京的战争如何影响了世界经济 秘鲁：街头骚乱 在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

普京的战争如何影响了世界经济 斯里兰卡：进入紧急状态 不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

普京的战争如何影响了世界经济 苏格兰人也坐不住了！ 在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

普京的战争如何影响了世界经济 炸鱼薯条也吃不起了？ 炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

普京的战争如何影响了世界经济 尼日利亚面临机遇？ 尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。



布什曼表示，德国自然会将其收集的任何证据提供给其他机构，以便对俄罗斯入侵乌克兰犯下的罪行进行定罪。他特别指出，柏林愿意向海牙的国际刑事法院（ICC）移交证据。

布什曼对国际刑事法院任命了一个由欧盟刑事司法合作组织（EUROJUST）领导的调查小组表示欢迎，称这种协调努力是"一个好迹象"，有助于确保"没有战犯逃脱惩罚"。

保持法制国家的身份很重要

关于没收俄罗斯寡头的财产和资产的问题，布什曼明确表示需要证据。他说，"我们不能因为某人很有钱且来自俄罗斯就没收他的财产。但是，如果我们能证明某人协助犯下了战争罪，那么德国刑法就提供了资产追回等工具。如果我们能在刑事案件中确认其罪行，我们当然可以扣押他们的资产。"

然而，布什曼告诉德国之声，有一件事仍然是最重要的。"对我来说，在这场冲突中保持我们作为一个法制国家的身份真的很重要。即使是罪犯和坏人，也必须以公平和公正的方式处理。以其他方式对待他们，将意味着我们失去了自己的一部分。这样做很可能意味着普京也将赢得一步。"

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