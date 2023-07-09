德国右翼民粹“选项党”影响力扩大

（德国之声中文网）周日（7月2日）晚间，在属于前东德地区的萨克森-安哈尔特州人口8800人的小城市拉古恩-耶斯尼茨（Raguhn-Jessnitz），极右翼的选项党（AfD）候选人洛特（Hannes Loth）战胜了无党派的竞争对手瑙曼（Nils Naumann），成为德国首位选项党籍的市长。就在一周前，选项党候选人赛瑟曼（Robert Sesselmann）在同为前东德地区的图林根州索讷贝格（Sonneberg）当选县长。

这似乎体现出与德国民调结果的一致性。有民调显示，该右翼民粹政党拥有20%的德国选民支持率，与总理肖尔茨所在社民党相当。

但原因何在？专家意见不一。有人认为，这与德国三党联合执政的政府新近的内部冲突有关，特别是在气候保护以及旨在向可再生能源转型的暖气设备更换政策方面。巴伐利亚州图青政治教育学院院长明希（Ursula Münch）说：“执政联盟的政策让民众感到不安。我想，再加上对政治普遍不满的人，他们如今更多会受到选项党的鼓动。”

调查研究证实民粹主义抬头

上周莱比锡大学发表的一份研究中，提供了一个简单但令人不安的解释：许多德国选民，特别是在德东地区，存在种族主义倾向。

而6月29日公布的另一项调查结果也令人警惕。该研究显示，选项党的民粹主义路线正日益得到民众中间阶层的支持。Sinus社会研究所正在进行的该研究显示，56%的受访者赞成民粹主义的一些说法，两年前这一比例还为43%。

Sinus研究所所长伯格施泰特（Silke Borgstedt）向德国之声表示：“我们目前观察到的是，一些受到更高教育的年轻、现代的中间阶层，也对选项党表现出好感。但我们不清楚的是，这究竟是因为其它政党没能提供好的政策方案，还是他们有意识地做出这样的选择。”

德国总理肖尔茨坚称，选项党的崛起不能归咎于他所在社民党存在的问题。不过，受到最大挑战的应属基民盟。尽管该党在民调中还处领先，但联合政府的内部争执并未能让该党从中获利。

基民盟主席梅尔茨2019年曾誓言要让支持选项党的选民减半，如今他不得不与这一表态保持距离。近日选项党两次获胜后，他上周称，基民盟主要的对手仍是绿党——尽管在德国16个联邦州政府中，有6个是基民盟与绿党联合执政。

专家明希不确定，对基民盟来说，攻击绿党是否是良好的战略。但她说，比如对移民等特定的议题，其他政党不应沉默。“我想，这些政党应当尝试在政策上与选项党竞争，而不是后退，然后说，这是个极右翼政党，我们不想跟它沾边。”

如何面对选项党？

在德国，许多保守派政界人士对于采取何种路线应对选项党意见不一。一些人试图避免情绪化的言辞，将自身呈现为负责任的政党。而巴伐利亚州南部保守派、部分立场有民粹主义倾向的“自由选民党”选择了另一种战略。

不久前，与基社盟联合执政的较小伙伴“自由选民党”主席、巴伐利亚州经济部长埃旺厄（Hubert Aiwanger）在一次反对联邦政府气候保护政策的示威活动上说：“这个国家沉默的大多数重新夺回民主的时刻到了。”

这种让人联想起选项党表态的用词引发要求他辞职的呼声。但埃旺厄称，他是在捍卫民主中间派：“要不是有我在，这里的两极分化还会更严重。”他指出，巴伐利亚的选项党民调支持率仅有10%，是德国平均水平的一半。

对民主的威胁？

对许多人来说，特别令人忧虑的一点是，尽管选项党公开发表种族主义言论，仍得到那么多德国选民的支持。该党也被视为对德国的宪法秩序构成威胁。德国联邦宪法保护局负责对极端主义分子进行监控，宪法保护局将选项党的一部分定为右翼极端主义，选项党整体定为“可疑情况”。

在不久前的一次新闻发布会上，宪法保护局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）暗示，德国人在投票给选项党之前应三思。专家明希批评说，这并不是宪法保护局的任务。“在选项党选民眼中，这样的立场让宪法保护局失去权威，特别是在德东地区。他们会说，我们过去与史塔西（东德秘密警察）打的交道够多了。我们不要别人告诉我们什么是对、什么是错。”

Sinus研究所的伯格施泰特则认为，德国传统的政党无须因目前的民调数字而陷入恐慌。“有一部分是右翼极端分子，但还有一部分选民是受到当前氛围的影响而作出反应。”她认为，这种氛围在2025年联邦议会选举之前可能还会发生改变。

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