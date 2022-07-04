德国右翼军人假冒难民案判决出炉

（德国之声中文网）本案主角法兰克拥有双重身份，表面上他是个职业军人，但同时又假冒成叙利亚难民。检方搜查发现他的聊天记录中充满极端右翼思想，并且有「策划谋杀及恐袭」的嫌疑。

历经长时间的调查，如今法官宣布判决：法兰克需接受五年半的监禁。法官认为，有足够证据表明这名33岁的男子策划对政治家和名人进行恐怖袭击。

在法兰克福的州高级法院的审判中，法兰克和他的辩护律师到最后都否认了检方最主要的指控，即他出于「民族主义」和「反犹主义」的动机，想对公众人物进行恐怖袭击。

假冒难民

这名德国联邦国防军士兵于2015年假冒叙利亚难民身分，向奥芬巴赫市提出避难申请。他完全不懂阿拉伯语，却自称是一名没有证件的叙利亚人。

2017年2月，法兰克被奥地利当局逮捕，当时他试图取回藏在维也纳机场厕所内的手枪和弹药。在数据库中检查了他的指纹后，当局发现这个父亲为意大利人、母亲为德国人、出生在德国黑森州的男子，却登记为巴伐利亚州的叙利亚难民。

尽管他对阿拉伯语一窍不通，而且理应在法国亚尔萨斯地区的联邦国防军基地全职服役，但仍未曾有人意识到他过着双重生活。

计画袭击政府官员

德国司法部门接获奥地利通报之后，协同军事情报局（MAD）开始了针对法兰克的秘密侦察。他们在法兰克的录音、视频和数万条信息中发现了右翼极端主义的证据。德国当局在2018年2月以「为严重的暴力颠复行为做准备」为由将他逮捕。

检察官表示，法兰克从德国军队中拿走了武器和炸药，打算对包括政治高层在内的目标进行攻击。当局发现名单上有当时的司法部长马斯（Heiko Maas）和德国议会副主席罗特（Claudia Roth）等人的名字，当局认为他计划以假身份让人将这些暴力行为归咎于叙利亚难民。

（综合报导）

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