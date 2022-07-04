 德国右翼军人假冒难民案判决出炉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2022

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时政风云

德国右翼军人假冒难民案判决出炉

这起军人假冒难民案历经多年的调查，如今由州高级法院宣布判决，但法兰克和他的辩护律师直到最后仍否认检方关于策划袭击的指控。

Prozess gegen Franco A.

法官认为，证据证明法兰克计划袭击他认为过于「难民友好」的人。

（德国之声中文网）本案主角法兰克拥有双重身份，表面上他是个职业军人，但同时又假冒成叙利亚难民。检方搜查发现他的聊天记录中充满极端右翼思想，并且有「策划谋杀及恐袭」的嫌疑。

历经长时间的调查，如今法官宣布判决：法兰克需接受五年半的监禁。法官认为，有足够证据表明这名33岁的男子策划对政治家和名人进行恐怖袭击。

DW.COM

大约五年前，德国媒体曝光一桩奇案：一个名为Franco A.的德国联邦军士兵声称自己是叙利亚难民，成功骗取难民身份。对他展开的调查还显示，此人曾试图制造恐怖袭击，杀死对"难民友善"的德国政界人物。

一名德国军官伪造难民身份并涉嫌策划恐怖袭击的丑闻让联邦国防军面临巨大压力。国防部长冯德莱恩认为，此事显现军队内部领导不力，而且不仅限于涉嫌军官的直接上司。

佛朗哥．A，這名德國士兵被指控冒充敘利亞難民，並策劃襲擊知名政治人物，此案加深了對德國聯邦國防軍中右翼極端主義的擔憂。

在法兰克福的州高级法院的审判中，法兰克和他的辩护律师到最后都否认了检方最主要的指控，即他出于「民族主义」和「反犹主义」的动机，想对公众人物进行恐怖袭击。

假冒难民

这名德国联邦国防军士兵于2015年假冒叙利亚难民身分，向奥芬巴赫市提出避难申请。他完全不懂阿拉伯语，却自称是一名没有证件的叙利亚人。

2017年2月，法兰克被奥地利当局逮捕，当时他试图取回藏在维也纳机场厕所内的手枪和弹药。在数据库中检查了他的指纹后，当局发现这个父亲为意大利人、母亲为德国人、出生在德国黑森州的男子，却登记为巴伐利亚州的叙利亚难民。

尽管他对阿拉伯语一窍不通，而且理应在法国亚尔萨斯地区的联邦国防军基地全职服役，但仍未曾有人意识到他过着双重生活。

Deutschland | Frankfurt | Prozessauftakt gegen Franco A. wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat

在审判中，主审法官柯勒警告被告不要发表犯罪言论，并称之为「反犹主义的胡言乱语」。

计画袭击政府官员

德国司法部门接获奥地利通报之后，协同军事情报局（MAD）开始了针对法兰克的秘密侦察。他们在法兰克的录音、视频和数万条信息中发现了右翼极端主义的证据。德国当局在2018年2月以「为严重的暴力颠复行为做准备」为由将他逮捕。

检察官表示，法兰克从德国军队中拿走了武器和炸药，打算对包括政治高层在内的目标进行攻击。当局发现名单上有当时的司法部长马斯（Heiko Maas）和德国议会副主席罗特（Claudia Roth）等人的名字，当局认为他计划以假身份让人将这些暴力行为归咎于叙利亚难民。

（综合报导）

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