德国可能在本周五停止在阿富汗的人员撤离行动

（德国之声中文网）德国电视一台和“商业内幕”（Business Insider）网站均引述德国国防部和外交部的消息称，联邦国防军从阿富汗首都喀布尔撤离人员的行动即将在周五（8月27日）之后结束。德国电视二台驻乌兹别克斯坦首度塔什干的一名记者证实，当地的官员也确认了这一消息。德国总理默克尔周三（25日）在联邦议院做出的一份政府声明中表示，德国将在未来几天内结束阿富汗的撤离行动，但是她没有具体说明是哪一天。目前德军撤离阿富汗人员的飞机在喀布尔和塔什干之间飞行。

根据德国联邦军公布的信息，截止到目前德军已经从喀布尔撤离了至少4650人。

法国欧洲事务部长克莱芒·博纳(Clement Beaune)在电视上宣布，法国将在本周四执行最后一次撤离任务，被撤离的人员包括法国公民和受到塔利班威胁的阿富汗雇员。

有报道指出，多国将在近日停止撤离行动是因为北约仍停留在喀布尔的军队需要时间，将自身的人员和物资在8月31日之前撤离出阿富汗。

周二，美国总统拜登说，由于塔利班发动袭击的威胁越来越大，美国从阿富汗撤军的行动必须在本月底期限内完成。

但是没有美军的配合，北约国家在阿富汗的人员撤离行动无法继续展开。

德国总理默克尔周三表示，“只要这么做是负责任的，我们就会继续从阿富汗撤离人员。但是这只能和美国一起才能完成。”

BBC的一篇报道中指出，大量美军在保护喀布尔机场的安全，这其中就包括对空中交通的控制。而且美国还负责提供大量的情报和监控。因此如果缺少美军的支持，撤离行动将会变得非常困难。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



英国外交大臣拉布在接受英国天空新闻采访时说，英国基本上已经从阿富汗撤出所有不具有双重国籍的英国公民。他说，过去24小时之内，近2000英国公民从阿富汗重返英国。他表示，伦敦政府将会把撤离行动执行到“最后一刻”。

数日前，塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)在首都喀布尔举行的新闻发布会上表示，塔利班不同意延长8月31日的最后期限，并呼吁美国不要鼓励阿富汗人民离开他们的家园。他还敦促外国使馆不要关闭或停止运作。

目前在喀布尔机场绝望地等待撤离的仍有数千人。

默克尔：我们不会畏惧与塔利班举行谈判

德国外交部长马斯周二承认，无法在数天的时间内将所有德国公民和阿富汗雇员从阿富汗撤离。现在德国方面正在考虑，如何让这些等待撤离的人员通过陆路交通先行前往阿富汗邻国，再从那些国家搭乘飞机前往欧洲。

德国总理默克尔周三在联邦议院也表示，在撤离行动结束后，德国会继续为阿富汗人提供帮助。她表示，除了1亿欧元紧急救助款之外，德国还将再向阿富汗提供5亿欧元的人道主义援助，并会照顾那些德国对其负有责任的人。这些人包括德国公民、阿富汗当地雇员和有可能受到政治迫害的人。

默克尔还表示：“为了让阿富汗人保住他们在这20年间获取的进步，为了在撤离行动后可以继续为他们提供保护，我们不会畏惧与塔利班举行谈判。”

默克尔强调，但不会与塔利班达成无条件的协定。

北约一名驻阿富汗外交官呼吁塔吉克斯坦、巴基斯坦和伊朗等阿富汗邻国放开边境，为人员疏散提供帮助。很多国际组织正在绝望地努力将他们在阿富汗的雇员从当地撤离。

（德新社、德国电视二台、路透社、BBC）

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