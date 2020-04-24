德国口罩令生效 中国谨慎复课

(德国之声中文网) 随着全球多处新冠疫情趋缓，不少国家都开始逐步解封。像是西班牙周日就开放14岁以下的孩童到户外玩耍，而这也是6周以来，西班牙首次让小孩外出。不过，他们一天只能到户外一次，而且必须留在离家一公里以内的范围。此前，只有大人在有必要时才能出门。

西班牙周日出现288起病亡案例，是3月20日以来最低的单日病亡数字。

西班牙周一还开始在全国范围进行新冠病毒抗体检测。共36000户、9万名居民将接受测试，以协助有关部门判断新冠病毒在该国传播的规模。受试者将分3次接受两种不同的检测，共需数周时间。检测为自愿进行。

同一天，意大利总理孔特也公布了该国的逐步解封计画。他表示，工厂丶建筑业与批发供应业只要能够实行安全的抗疫计画便能尽快复工。此外，5月4日起，意大利的公园与花园将重新开放，人民也能开始拜访住在同一个地区的亲戚。如果一切都实行的顺利的话，博物馆与商家5月18日起也能开始营运，餐厅丶咖啡厅与理发店则是6月1日能全面复工。

然而，孔特也警告，如果人民不戴口罩与遵守保持社交距离的准则的话，意大利的疫情可能再次攀升，这也会对经济带来无法弥补的伤害。

西班牙城市塞维利亚街头

德国：戴口罩成义务

据罗伯特·科赫研究所周一早通报，过去一天德国新增确诊病例为1018例，单日病亡110人，增幅继续下降。累计确诊升至155193例，康复人数达114500，单日增加2500人。自本周一起，德国各州均开始实行在购物和乘坐短途公共交通工具时必须佩戴口罩的规定。除普通口罩外，也可使用围巾等替代品遮盖口鼻。除幼儿外，其余人均有义务遵守这一规定。



与德国人对手机追踪和个人数据保护隐忧巨大有所不同，澳大利亚民众对疫情接触跟踪应用态度较为开放。据澳大利亚官方公布的数据，24小时内该国有超过2百万居民下载了官方推荐的用于追踪新冠病毒感染者接触史的手机应用程序。这款周日上线的名为COVIDsafe 的App可协助当局搜寻与新冠感染者有接触的人，但在澳国内也受到数据保护人士的批评。澳大利亚政府强调，只有卫生部门才能获得公民的个人数据。



过去一个周末，俄罗斯疫情发展加速。官方周一发布的数据显示，过去一天该国新增确诊病例6198例，累计确诊增至87147例，累计死亡797人。至此，俄罗斯的确诊感染人数已超过疫情最先爆发的中国。

中国：学校逐步复课

据中国官媒新华社周日报道，武汉市在院新冠肺炎患者“清零”。 据报道，周日武汉最后一位住院新冠患者二次核酸检测结果为阴性，临床症状解除，达到出院标准，同一天共有12名患者出院。报道称这是“历史性的一天”。目前武汉仍有1728名新冠感染者的接触人士处于隔离和医学观察之下。

经过三个多月的停课之后，中国大部分地区的学校逐步开始复课。在上海，高中和初中毕业班今天开始复课，而北京复课的则只限于49000名高中毕业班学生。受疫情影响，今年一月中旬中国关闭了境内所有中小学校。

复课学生必须遵守一系列严格的防疫措施。周一早上，北京复课学校的附近有警员帮助梳理交通，而工作人员则在不断为校舍进行消毒。北京中学生孟祥浩(音)对法新社记者表示：“我随身携带着口罩、垃圾袋和消毒液。”

中国教育部称，北京复课学生每天上课前都必须检测体温，进入校园前，还必须展示一个手机专用APP上的健康码，这款APP可以监测手机用户的健康状况。北京一些学校复课前，曾专门进行过多次演练。

官方《北京日报》发表的一幅照片显示，教室内课桌之间和学生之间都保持着较大的距离。食堂用餐时，学生们也必须保持一定距离。一些学校还在食堂内为每个学生都规定好了固定座位。

由于学校被迫关闭数月之久，中国有关当局宣布，今年的高考也将推后一个月于七月举行。官方的新华社报道称，截至本周一，“中国已有三十个省市自治区重启校门，全部学段或部分学段开学。” 而在最先复课的青海省，已于四月24日实现全省大中小学全面开学。

中国方面宣称，该国的本土疫情已经基本得到控制，目前的最大隐患是境外输入病例导致疫情死灰复燃。

美国保持社交距离至夏天

与此同时，美国白宫的新冠疫情专家伯克斯 (Deborah Birx) 周日 (4月27日) 在接受电视媒体访问时表示，美国人应该预期保持社交距离的准则会持续整个夏天。

虽然加州地方官员仍持续建议人民待在家中，但南加州的数个海滩圣地周日却因气温上升出现大批人潮。然而，洛杉矶县表示，该县境内的所有海滩仍呈现关闭状态。洛杉矶市长葛歇提 (Eric Garcetti) 在推特上发文表示：「我不会让一个周末毁了一整个月的成果。虽然户外的阳光很诱人，但是我们仍会为了保护生命而待在家中。」

周日，美国总统特朗普否认了有关卫生部长阿扎（Alex Azar）将被撤换的消息。特朗普发推称，这是“假新闻”，卫生部长“工作很出色”。此前《华尔街日报》等媒体援引内部消息人士报道，政府内对阿扎的批评声高涨，认为他应对疫情有失误，但政府同时又拖延不愿实施重大变动。

二次感染危机

虽然目前各地的疫情都逐渐趋缓，但全球仍在等待制药公司与各国政府研发出新冠病毒的解药与疫苗。有些政府在进行封锁数周後，预计推出「免疫护照」的计画来顺利推行复工。然而，世卫也警告，顺利痊愈的新冠病患，不能确保自己不会遭二次感染。

世卫透过声明稿表示：「目前尚未有证据显示，新冠痊愈者与拥有抗体的人不会二度感染新冠病毒。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)