德国取缔汉堡伊斯兰中心

汉堡伊斯兰中心（IZH）因其涉嫌支持黎巴嫩的真主党而被调查了数月。真主党由伊朗支持，被德国列为恐怖组织。周三伊朗召见了德国驻德黑兰大使以示抗议。

（德国之声中文网）德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）周三（7月24日）宣布，汉堡伊斯兰中心（IZH）将因宣扬极端主义而被取缔，其著名的“蓝色清真寺”正被警方搜查。

"对我来说，非常重要的是在这里做出明确的区分：我们不是在针对一种宗教，" 费瑟说，"而是针对一个被指控破坏德国国家和妇女权利的团体。"

蓝色清真寺也被称为“伊玛目阿里清真寺”，是德国最古老的清真寺之一，由IZH运营。

据伊朗国家新闻机构IRNA报道，周三伊朗外交部召见了德国大使，抗议该禁令。

IZH是个什么组织？

根据德国宪法保护局的说法，IZH被认为是伊朗政权在德国的延伸，对某些清真寺和协会具有重要影响力。

费瑟周三表示，IZH因"传播激进反犹主义"而被调查，并补充说，去年11月对该组织的突袭行动确认其与黎巴嫩真主党的联系，从而出台了这项禁令。

德国联邦内政部在一份声明中表示，由于汉堡伊斯兰中心及其附属组织是一个追求违宪目标的伊斯兰极端组织，已在全国范围内禁止其活动。内政部指责该组织传播伊朗革命思想，并称其"以激进和好斗的方式"传播这些思想。

2023年11月已对蓝色清真寺突袭搜查过一次 图像来源: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

53处与IZH有关的房产被搜查

多年来，汉堡居民一直呼吁调查IZH。不来梅、巴伐利亚、梅克伦堡-西波美拉尼亚、黑森、下萨克森、北莱茵-威斯特法伦和柏林等联邦州的IZH附属机构也在接受调查。联邦内政部表示，共有53处房产被搜查，四座清真寺被关闭。

内政部去年已明确表示，IZH涉嫌"违反宪法秩序"和"支持恐怖组织真主党"。2020年，德国将真主党认定为恐怖组织，并禁止其在德国境内的活动。

（德新社、路透社）

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