 德国取消全球旅行警告有哪些改变？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2020

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德国取消全球旅行警告有哪些改变？

德国从10月1日起取消实行近半年的全球旅行警告。不过，对想跨境旅行的人来说，这并不会带来什么改变。

Deutschland Coronavirus | Frankfurt Flughafen (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

（德国之声中文网）3月17日，德国外交部发布全球旅行警告，建议本国公民取消所有不必要的跨境出行计划。此举在现代德国历史上尚属首次。在此之前，德国政府的旅行警告只针对危机和战争地区，比如叙利亚、阿富汗或者也门。

6月15日，德国取消了对欧洲大部分国家的旅行警告，放宽欧洲内部的边境管制，如今，德国外交部决定从10月1日起取消普遍性的全球警告，对欧洲以外的国家按照统一的红黄绿三个级别体系进行单独评估。

红色代表旅行警告，依据新增感染人数。过去7天每10万人中新增50个以上感染者的国家或地区，即被视为危机地区，同时自动被列为德国政府发出旅行警告的地区。本周三上午，有121个国家以及13个国家的部分地区在德国罗伯特-科赫研究所的危机地区名单上，占全球总共约200个国家的三分之二。旅行警告并非禁令，但具有极大的威慑力。对旅游者来说，一旦哪个国家或地区被列入旅行警告针对的地区，就可以免费取消已经预订的旅行项目。

黄色代表级别较低的旅行警告。有一系列国家虽然不在旅行警告范围内，但旅行者其实仍无法前往，要么是因为当地有入境限制，要么是有航班限制，比如泰国。泰国几乎没有新增新冠感染，但3月发布的对旅游者的入境禁令仍然有效。澳大利亚、美国、中国、卢旺达、乌干达也有类似规定。此外，低级别旅行警告也适用于没有取消欧盟入境禁令的国家。所有加起来一共有47国。对于低级别旅行警告所针对的地区，旅游者一般也可以免费取消预订的旅游产品。

Italien Mailand | Coronavirus (DW/T. Kohlmann)

意大利米兰

绿色代表独自承担风险。这样的国家数量不多，在欧洲以外只有突尼斯和格鲁吉亚。

数周前针对土耳其旅游区发布的特殊条例目前仍有效。 由于欧洲的新增感染人数近期快速攀升，德国现已对27个欧盟国家中的15个国家完全或部分发布旅行警告。德国人最喜欢的旅游目的地中，目前只有意大利不在危机地区之列。该国曾是欧洲新冠疫情最严重的国家。

德国政府明确表示，更希望大家今年秋假以及今冬放弃出国旅行。德国卫生部长施潘表示，在国内也可以旅游，过去的情况显示，把新冠病毒带回国的旅客在增加。

 

乐然／洪沙（德新社）

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