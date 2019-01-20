德国发明新血检法：通过验血查乳腺癌

(德国之声中文网) 在发达工业国家，乳腺癌病例数量占所有女性癌症病例的30%。2018年，全世界大约62.7万女性死于乳腺癌。在中国，乳腺癌病例增长迅猛，同样是女性头号癌症杀手。不过，这种癌症只要能够早期发现、早期治疗，生存率高达95%。
海德堡大学研究团队新发明的一种血检法，有望进一步提高乳腺癌早期诊断的效率。如果一切顺利，这种全新检测方式将在今年内投入临床应用。
研究者指出，血检的准确度堪比如今普遍采用的X光检测、超声检测、核磁共振。
不过，新方法并不能完全替代现有检查方法，而是作为一种补充手段，提高检测的可靠性，从而能够更早期地诊断乳腺癌。
对现有检查手段的有益补充
海德堡大学附属妇科医院教授索恩(Christoph Sohn)及其研究团队成员本周四(2月21日)共同向外界介绍了这种全新的诊断技术。这种技术基于一种叫做"液相活组织检测"的方法。英国、丹麦、荷兰、西班牙的学者尽管已在去年提出，"液相活组织检测"可以从血液中鉴别出8种癌症的指征，但是准确度却不能令人满意：尤其是乳腺癌，准确率只有1/3，远远不及放射科检查78%的准确率。
海德堡大学医院的索恩教授（右）和萧特教授（左）
索恩教授的团队则成功地将"液相活组织检测"诊断乳腺癌的准确率提高到了75%。他们分析血液中癌细胞释放信息素的浓度，来判断病人是否患上癌症。检测只需要几毫升的血液，因此基层诊所的家庭医生就能负责实施这种检查。
对于那些具有乳腺癌家族遗传史、年龄在50岁以下的女性，这种血检的准确度甚至能达到80%-90%。
随着年龄的上升，血检的准确率会逐渐下降。不过，对于50岁以上的女性，德国医保系统都会提供乳腺癌放射科定期筛查服务，与血检相互补充也能提高早期诊断的准确率。
海德堡大学的研究团队认为，新的乳腺癌血检筛查，有望在今年内就投入临床应用。科学家还希望，基于"液相活组织检测"的癌症血检筛查，今后还能应用于卵巢癌等其他癌症以及癌症复发转移的早期诊断。此外，新血检手段还有望在癌症化疗阶段发挥作用，协助医生更精确地跟踪疗效，及时调整化疗配方，从而提高治愈率。
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癌症：防患于未然
把握自己的命运
诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。
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肥胖可能是致命的
排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。
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癌症：防患于未然
别做沙发土豆！
活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。
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癌症：防患于未然
莫要贪杯
酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。
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癌症：防患于未然
危险的红肉
红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。
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癌症：防患于未然
木炭烧烤中的风险
明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。
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避免垃圾食品
富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。
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癌症：防患于未然
太多阳光也不好
太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。
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现代医学中的致癌因素
X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。
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感染导致癌症
人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。
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癌症：防患于未然
利大于弊
避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。
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癌症：防患于未然
最致命的诱因
尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。
作者: Brigitte Osterath/万方