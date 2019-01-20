 德国发明新血检法：通过验血查乳腺癌 | 科技环境 | DW | 22.02.2019

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科技环境

德国发明新血检法：通过验血查乳腺癌

在许多国家，乳腺癌都是最常见的女性癌症。乳腺癌早期筛查，如今主要依靠的是放射科医生进行检测。德国科学家现在研究出了一种新方法：不久的将来，有望通过验血来查验是否患上乳腺癌。

Universitätsklinikum Heidelberg Bluttests bei Brustkrebs (Universitätsklinikum Heidelberg)

验血就能检查是否患有乳腺癌

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(德国之声中文网) 在发达工业国家，乳腺癌病例数量占所有女性癌症病例的30%。2018年，全世界大约62.7万女性死于乳腺癌。在中国，乳腺癌病例增长迅猛，同样是女性头号癌症杀手。不过，这种癌症只要能够早期发现、早期治疗，生存率高达95%。

海德堡大学研究团队新发明的一种血检法，有望进一步提高乳腺癌早期诊断的效率。如果一切顺利，这种全新检测方式将在今年内投入临床应用。

研究者指出，血检的准确度堪比如今普遍采用的X光检测、超声检测、核磁共振。

不过，新方法并不能完全替代现有检查方法，而是作为一种补充手段，提高检测的可靠性，从而能够更早期地诊断乳腺癌。

对现有检查手段的有益补充

海德堡大学附属妇科医院教授索恩(Christoph Sohn)及其研究团队成员本周四(2月21日)共同向外界介绍了这种全新的诊断技术。这种技术基于一种叫做"液相活组织检测"的方法。英国、丹麦、荷兰、西班牙的学者尽管已在去年提出，"液相活组织检测"可以从血液中鉴别出8种癌症的指征，但是准确度却不能令人满意：尤其是乳腺癌，准确率只有1/3，远远不及放射科检查78%的准确率。

Universitätsklinikum Heidelberg Bluttests bei Brustkrebs (Universitätsklinikum Heidelberg)

海德堡大学医院的索恩教授（右）和萧特教授（左）

索恩教授的团队则成功地将"液相活组织检测"诊断乳腺癌的准确率提高到了75%。他们分析血液中癌细胞释放信息素的浓度，来判断病人是否患上癌症。检测只需要几毫升的血液，因此基层诊所的家庭医生就能负责实施这种检查。

对于那些具有乳腺癌家族遗传史、年龄在50岁以下的女性，这种血检的准确度甚至能达到80%-90%。

随着年龄的上升，血检的准确率会逐渐下降。不过，对于50岁以上的女性，德国医保系统都会提供乳腺癌放射科定期筛查服务，与血检相互补充也能提高早期诊断的准确率。

海德堡大学的研究团队认为，新的乳腺癌血检筛查，有望在今年内就投入临床应用。科学家还希望，基于"液相活组织检测"的癌症血检筛查，今后还能应用于卵巢癌等其他癌症以及癌症复发转移的早期诊断。此外，新血检手段还有望在癌症化疗阶段发挥作用，协助医生更精确地跟踪疗效，及时调整化疗配方，从而提高治愈率。

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