德国发展部长呼吁中国出资气候基金

德国、阿联酋率先承诺各出资1亿美元，用于联合国一项新基金，弥补受气候威胁国家的损失。德国发展部长舒尔策说，中国等新兴国家也应效仿阿联酋，向新基金注资。
（德国之声中文网）继德国和阿联酋作出承诺，出资补偿贫穷国家因气候变暖而承受的损失之后，德国发展部长舒尔策呼吁中国也加入进来。"中国以及其它新兴国家也应效仿阿联酋，向新的基金投入资金"，这位社民党政治家向德国编辑部网络（RND）表示。
舒尔策表示，阿联酋作为首个海湾国家决定向联合国正式批准的气候基金投入资金，这是一块"敲门砖"。"由此，我们克服了过去的区分方式：少数传统上的工业国出资，其余国家是另一个群体。"舒尔策说："此次的先例则说明，海湾国家也承担着责任。他们也排放二氧化碳，并且有能力扶持较贫穷国家战胜气候变迁带来的损失。"
联合国气候基金是为补偿特别受气候变迁影响的国家所遭受的损失。在迪拜举行的气候大会上，德国和阿联酋周四分别承诺出资1亿美元。这是首次有资金流入去年设立的该基金。英、美、日、欧盟也作出承诺。
气候变暖引发灾难性天气或长期干旱后，该基金可提供援助。各国都应出资，不过是本着自愿的原则。具体金额也没有规定。
多年来，承受气候变迁特别严重后果的岛国和发展中国家呼吁获得补偿，因更富裕的工业国和新兴国家是首要的二氧化碳排放国。工业国长期将这一议题搁置一边，但在2022年埃及气候大会上，决议设立这样一个新的基金以平衡损失（"损失与损害"基金）。
在迪拜此次举行的大会上，首先介绍了世界气象组织的一项临时报告，称2023年是工业化以来最热的一年。截至10月，全球气温比1850至1990年平均值升高1.4摄氏度。2016年是此前最热的一年，比工业化前的水平升高1.3摄氏度。
一些受气候变迁威胁的国家希望每年能有总共上千亿美元的补偿基金。德国发展部长舒尔策通过视频向迪拜气候大会表示，其它国家也应作出承诺。这让与会的其余约160位国家和政府领导人在后两天会期发言时面临压力。
德国总理肖尔茨也前往迪拜，并将与其他国家领导人在周五和周六的大会上发言。不久前，德国绿党籍的外长贝尔博克也曾呼吁海湾富有的石油国家以及中国为气候基金出资。她说，想要承担地缘政治责任，也须承担气候政治责任。
约7万名谈判人员、记者、活动人士和专业人士前往迪拜与会。此次气候大会的一个争议点被认为是，最终是否会对退出化石能源--煤炭、石油和天然气--作出明确承诺。
（德新社、法新社）
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