德国发展部长呼吁中国出资气候基金

（德国之声中文网）继德国和阿联酋作出承诺，出资补偿贫穷国家因气候变暖而承受的损失之后，德国发展部长舒尔策呼吁中国也加入进来。"中国以及其它新兴国家也应效仿阿联酋，向新的基金投入资金"，这位社民党政治家向德国编辑部网络（RND）表示。

舒尔策表示，阿联酋作为首个海湾国家决定向联合国正式批准的气候基金投入资金，这是一块"敲门砖"。"由此，我们克服了过去的区分方式：少数传统上的工业国出资，其余国家是另一个群体。"舒尔策说："此次的先例则说明，海湾国家也承担着责任。他们也排放二氧化碳，并且有能力扶持较贫穷国家战胜气候变迁带来的损失。"

气候基金：去年设立 今年注资

联合国气候基金是为补偿特别受气候变迁影响的国家所遭受的损失。在迪拜举行的气候大会上，德国和阿联酋周四分别承诺出资1亿美元。这是首次有资金流入去年设立的该基金。英、美、日、欧盟也作出承诺。

气候变暖引发灾难性天气或长期干旱后，该基金可提供援助。各国都应出资，不过是本着自愿的原则。具体金额也没有规定。

多年来，承受气候变迁特别严重后果的岛国和发展中国家呼吁获得补偿，因更富裕的工业国和新兴国家是首要的二氧化碳排放国。工业国长期将这一议题搁置一边，但在2022年埃及气候大会上，决议设立这样一个新的基金以平衡损失（"损失与损害"基金）。

2023年：工业化以来最热的一年

在迪拜此次举行的大会上，首先介绍了世界气象组织的一项临时报告，称2023年是工业化以来最热的一年。截至10月，全球气温比1850至1990年平均值升高1.4摄氏度。2016年是此前最热的一年，比工业化前的水平升高1.3摄氏度。

一些受气候变迁威胁的国家希望每年能有总共上千亿美元的补偿基金。德国发展部长舒尔策通过视频向迪拜气候大会表示，其它国家也应作出承诺。这让与会的其余约160位国家和政府领导人在后两天会期发言时面临压力。

德国总理肖尔茨也前往迪拜，并将与其他国家领导人在周五和周六的大会上发言。不久前，德国绿党籍的外长贝尔博克也曾呼吁海湾富有的石油国家以及中国为气候基金出资。她说，想要承担地缘政治责任，也须承担气候政治责任。

约7万名谈判人员、记者、活动人士和专业人士前往迪拜与会。此次气候大会的一个争议点被认为是，最终是否会对退出化石能源--煤炭、石油和天然气--作出明确承诺。

气候变化与世界尽头的村庄 冰雪覆盖、风景如画 伊托克托尔米特坐落在格陵兰岛海岸冰雪覆盖的群山之中，风景如画。这是一个仅有 350 名居民的村庄，位于世界上最大的峡湾——斯科斯比湾（Scoresby Sound）。

气候变化与世界尽头的村庄 色彩丰富的木屋 这里房屋的构造和颜色让人联想起斯堪的纳维亚传统。格陵兰在历史上长期属于丹麦殖民地，1953年以前，格陵兰一直是丹麦的殖民地。直到上世纪七十年代，这个位于北大西洋和北冰洋之间的世界上最大的岛屿才成为丹麦王国的内政独立的自治区。

气候变化与世界尽头的村庄 现代因纽特猎人 伊托克托尔米特的居民为因纽特人，以狩猎海豹、麝牛、独角鲸和北极熊为生。许多猎人现在更喜欢骑四轮摩托车，而不是驾驶传统的狗拉雪橇。

气候变化与世界尽头的村庄 世界尽头的日常生活 但是，现代生活也让伊托克托尔米特居民的生活变得艰难。不仅游轮把越来越多的游客带到了峡湾，吓跑了野生动物，而且科学家们还警告说，这些动物的肉受到了来自其他地方工厂的危险化学物质的污染。

气候变化与世界尽头的村庄 全球变暖的威胁 还有全球变暖的威胁。晾晒动物皮是这里的日常风景。过去，由于常年大雪，这里的居民一年中有 11 个月与世隔绝，只能以野生动物为生。但是，随着冰川的消融，这些古老的生活方式正在发生改变。北极地区的气温上升速度是其他地区的四倍。

气候变化与世界尽头的村庄 尽情享受稀有的阳光 法新社摄影师莫林（Olivier Morin）拍摄了 2023 年夏季最后几天伊托克托尔米特的生活场景。在太阳从北极圈上方升起的仅有的几周时间里，老老少少都在充分尽情地享受阳光。

气候变化与世界尽头的村庄 你敢在冰雪融水中游泳吗？ 对大多数人来说，跳进这样的水池是一项真正的挑战。即使在七月，气温也很少超过 10 摄氏度。而且，融化后的这些冰川水可是没有加热的。

气候变化与世界尽头的村庄 唯一的绿地 在这个寸草不生的地方，唯一的绿地就是足球场上的人造草坪。年轻人聚集在这里踢足球，但由于没有泛光灯，一年中的大部分时间都必须在正午时分打比赛。

气候变化与世界尽头的村庄 传统成为记忆 伊托克托尔米特的人口已经从几年前的 500 人左右减少到现在的 350 人左右。曾经和祖先一样从事狩猎的村民，现在却在努力寻找其他工作。这个偏远的村庄正处于气候变化的最前沿。 作者: Julie Huehnken



（德新社、法新社）

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