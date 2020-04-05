德国发展援助部长：希腊难民营境况惨不忍睹

（德国之声中文网）联邦发展援助部长基民盟政治家穆勒（Gerd Müller ）向欧盟发出紧急呼吁，要求欧盟采取行动，结束莱斯沃斯岛难民营难以想象的糟糕状况。他表示，他去希腊莱斯沃斯实地视察，当地局势确实非常紧迫。

穆勒在接受《新奥斯纳布吕肯报》采访时表示："欧盟必须尽快采取行动，并首先兑现此前的承诺。"他说，即使德国和其他"有帮助意愿的欧盟成员国"履行诺言接纳了1600名难民儿童，也并不意味着问题就解决了。

有鉴于此，欧盟必须将大型难民营改建成几个较小规模的、并符合联合国难民署标准的难民营。穆勒说："此前向欧盟发出的呼吁总是石沉大海。我希望这一次布鲁塞尔不会坐等灾难的发生。"

莱斯沃斯难民营的疫情风险极高

穆勒抱怨说，莱斯沃斯发生新冠疫情的风险要比欧洲其他地方大得多。"欧洲情况最糟糕的地方偏偏是在希腊莱斯沃斯的难民营里。"

他表示，他实地参观了难民营，亲眼看到设计容留两千人的难民营却接纳了大约两万人。"这简直是一个丑闻，即便是非洲大陆的难民营情况也没有这么糟糕。"

联邦发展援助部长穆勒（Gerd Müller ）: 当地局势确实非常紧迫

叙利亚邻国的难民营缺少必要医疗条件

穆勒还表示，叙利亚各邻国的难民营境况也非常糟糕。比如收留了大约150万叙利亚难民的黎巴嫩，由于经济萧条，已经陷入自身难保的境地。穆勒说："这里几乎没有任何医疗救助。很多难民由于担心被歧视，根本不愿意去医院，更何况当地的医院本来就已经人满为患了。"

他表示，在拥挤不堪的难民营里，连饮用水都无法保障，保持社交距离和经常洗手就更是无从谈起。

这位基民盟籍的发展援助部长说，如果西方不立即采取行动，新冠疫情将在非洲造成难以想象的后果。"疫情之下，崩溃的将不只是医疗系统，有些国家可能也将四分五裂。后果将无法想象：饥荒、内战以及难民潮。"

达扬 \ 石涛 (DLF，德新社)