德国反政府抗疫措施示威接连不断

（德国之声中文网）同欧洲其它国家一样，德国多地，政府抗疫措施的反对者们又走上街头。德东地区，参与者尤众。

据警方称，在梅克伦堡-前波默瑞州，有 20 多个城市出现示威抗议，参加人数约达 1·2万， 活动形式各异，有的是事先登记的"灯光散步"和集会，有的则是未登记的 "沉默进军" 。在罗斯托克，一些人试图改变游行线路，突破警方纠察线。警方称，经使用"轻度身体暴力"和警棍，这一企图未能成功。

与此同时，零星出现赞同新限制措施者的反示威。

据官方统计，在图林根州约有 1·6 万人参加反抗疫措施的示威行动。警方称，除有短暂小规模骚乱场面外，示威活动总体和平。相关示威行动均属所谓的"散步"，--未事先登记的群聚。

在萨克森州，也有数千人上街示威。依据该州《新冠肺炎紧急条例》，警方在德累斯顿和莱比锡两市的多个地点对未获许可的集会活动采取行动，将示威者和反示威者隔开。在茨维考（ Zwickau ）附近地区，警官们遭到袭击，有 14 人受伤。警方通报说， "有一人试图从一警官手中夺走执勤武器；一警官被一集会参与者咬伤。"

萨克森-安哈尔特州马格德堡警方报称，当地警方组成的纠察线一度断裂、有人向警察投掷瓶子和烟花爆竹。初步调查结果显示，无官员受伤。勃兰登堡也发生抗议活动。

"波茨坦表明立场"联盟呼吁，不能使这个州府被新冠措施反对者把持。

在柏林，数百名抗疫政策反对者在德国第二电视台 (ZDF) 的首都演播室前集会，高喊"谎言新闻"等口号。德国记者协会推文表示，这些人属于"少数激进的疫苗反对者、横向思维者、冠状病毒否认者、媒体仇视者和反民主人士"。

德国西部各州也有示威活动。仅在巴伐利亚州的纽伦堡，就有 4000 人聚集--远超预期。官方称，游行情况平静。很多地方当局禁止非固定集会，警告未事先申请的示威活动的参与者将被罚款。

观看视频 01:49 荷兰疫情吃紧 非法示威照旧

（德新社，法新社）

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