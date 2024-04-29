德国反对党领袖呼吁加强德法合作

法国总统马克龙前不久发出欧洲应实现“战略自主”的呼吁后，德国反对党基民盟主席梅尔茨表示，欧洲正面临严峻考验，德国应对马克龙的呼吁做出回应。

（德国之声中文网）基民盟主席梅尔茨敦促联邦政府，不要对法国总统前不久发出的呼吁置之不理。梅尔茨每周一次写给支持者的信函中写道：“鉴于欧盟当前所面临的挑战，我们绝不能变得恐惧和懦弱。因此，马克龙本周做出相关表述之后，德国也应就欧洲前景做出有力且令人信服的表态。“

上周四，法国总统马克龙在索邦大学发表原则性讲话，并发出了“欧盟面临消亡”的警告。马克龙表示，鉴于当前的军事威胁，鉴于来自美国和中国的竞争压力，鉴于民主制度所面临的质疑，欧洲必须加强自主、捍卫其价值观、并使自身的利益和市场免受侵害。

法国总统马克龙在索邦大学发表演说：欧洲必须实现战略自主，否则将面临消亡。 图像来源: Christophe Petit Tesson/AP Photo/picture alliance

七年前，即2017年9月，马克龙第一次就欧洲前景发表原则性讲话。不过，时任德国总理的默克尔直至任期结束，都没有就马克龙所描绘的独立自主的欧洲愿景做出回应。

现在基民盟主席梅尔茨呼吁改善德法合作。他表示，德法两国国防部长前不久拟定共同研发坦克的相关计划就是为此发出的良好信号。不过，梅尔茨同时也表示：“德国两国需要加强合作的议题涉及面极广，共同研发坦克只是其中的一小部分。马克龙总统发表首次索邦演说至今，这些议题一直没有得到德国方面的回应。”

明年下半年举行的联邦大选中，梅尔茨是联盟党总理候选人的热门人选。

（德新社）

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