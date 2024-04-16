 德国反对党政治家：对华政策不能全由政府说了算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2024

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新闻广角

德国反对党政治家：对华政策不能全由政府说了算

德国总理肖尔茨访华行程接近尾声之际，德国最大反对党政治家也开始了中国之旅。中国是德国最大的贸易伙伴，因此对华政策也历来都是各大政党间争执的焦点。

基民盟政治家斯潘：对华政策不能全托付给联邦政府。

基民盟政治家斯潘：对华政策不能全托付给联邦政府。

（德国之声中文网）联邦议院联盟党议会党团代表团负责经济事务的政治家斯潘（ Jens Spahn）指责德国总理的对华政策缺乏"明晰的战略"。开始为期五天的中国之行前，斯潘对德新社表示："我们没法心安理得地把德国对华政策完全托付给红黄绿联合政府和这位德国总理。德国总理肖尔茨的访华行程于本周二宣告结束，而斯潘则与本周一开始了中国之行。他将先后到访北京和青岛，并同中国政界、经济界、媒体以及公民社会的代表举行会谈。

斯潘表示："中国正在密切关注德国当前的经济危机，中国很重视德国，毕竟德国有强大的经济实力。"但斯潘同时也表示："德国经济现在陷入了衰退，因此总理的话也就失去了份量。"斯潘说，德国作为工业基地的框架条件从未像现在这样糟糕过，因此，德国当前急需一场经济变革。这位基民盟政治家对肖尔茨总理提出批评说："实现自主要靠自身的实力，而不是靠脱钩和排斥。"

随同斯潘一道访华的，还有居勒（Serap Güler）、齐米亚克（Paul Ziemiak ）和奇普里乌斯（Nicolas Zippelius ）等三位联邦议员。

随同德国总理肖尔茨访华的，则是一支大规模经济代表团。肖尔茨一行先后到访重庆、上海和北京。在北京，德国总理同中国党和国家领导人习近平和总理李强举行了会谈。除经济合作之外，德中政治会谈的议题还包括俄乌战争、台海危机以及气候保护等。中国是德国最重要的贸易伙伴，也是世界第二大经济体。

四月16日，德国总理肖尔茨同中国党和国家领导人习近平举行会谈。

四月16日，德国总理肖尔茨同中国党和国家领导人习近平举行会谈。

斯潘表示，中国是一个重要的伙伴，同中国就经济、气候、和平和自由等诸多议题开展对话至关重要。"在同中国打交道时，我们必须表现出自信。"既要尊重对方，也要经得起挑战。斯潘说，如果在相互提供平等经济条件方面不能取得进展，那么红黄绿政府就绝不应当再为德国和欧洲的对华投资给予鼓励。鉴于中国当前的经济形势，中国显然不希望出现这样的场景。

斯潘说，德中双方的经济合作令双方都从中获益，"但德国有明确的国家利益：即我们必须保护我们的国家安全。我们主张开展公平公正、机会均等的经济合作，同时我们也要加强自身的竞争能力。有鉴于此，一个良好的对华政策，必须始于保护自己家园的果断政策，同时也要对自身利益和期待有一个明确的定义。"

（德新社）

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