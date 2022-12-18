 德国反对党主席:欧洲需要一个整体对华战略 | 德国新闻 | DW | 26.12.2022

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德国反对党主席:欧洲需要一个整体对华战略

基民盟主席梅尔茨认为，关于对中国的关系，欧洲需要有一个整体的对华战略，并且必须坚持严格的对等原则。

梅尔茨指出，中国是一个独裁国家，同时也是一个重要的贸易伙伴

梅尔茨指出，中国是一个独裁国家，同时也是一个重要的贸易伙伴

（德国之声中文网）德国最大的反对党基民盟（CDU）主席梅尔茨（Friedrich Merz）呼吁德国总理肖尔茨领导的政府在国际上承担更多的领导责任，特别是对欧洲的领导责任。他表示，在出国旅行期间，他一再注意到「人们对我们的期望有多大的不同，对德国在世界上作用的看法与我们自认的有多么不同。」

对于德国政府最新的对华战略，即在外交部长贝尔博克的领导下重新调整与北京的关系，梅尔茨指出，中国是一个独裁国家，同时也是一个重要的贸易伙伴。他说：「我们将不能够完全脱离中国，但我们也必须考虑到我们能带给中国的利益。」

中欧之间的相互依赖是转机

梅尔茨认为，德国无法在未来几年内独立于中国，但反之中国也将无法独立于世界其他国家。中国和欧洲之间的相互依赖可能比单方面依赖俄罗斯天然气的程度更高，因此他认为其中「也有一定的机会，我们逐渐减少依赖性，使我们的供应链多样化」。

谈到未来的对华战略，梅尔茨说：「如果不仅有一个德国的，而是整个欧洲的对华政策，那就好了」。中国有一个欧洲战略  ──  但欧洲没有整体的对华战略。目前，欧洲公司在中国仍会遇到不平等的对待。他强调，德国和欧洲在中国面前必须坚持严格的对等原则，「我们允许中国公司、中国政府在欧洲做的事，反过来中国也必须给予在中国的欧洲公司同样的权利。」

梅尔茨还重申了他对组建国家安全委员会的要求，德国需要一个以价值为导向，但也以利益为导向的外交政策。这种以利益为主导的外交政策包括「重新定义我们的国家安全」，需要倚靠国家安全委员会来策划，这属于总理的管辖范畴。

（德新社）

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