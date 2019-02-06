德国反垄断局开绿灯 中车驶入欧洲市场

（德国之声中文网）据路透社报道，本周一（4月27日）德国反垄断机构联邦企业综合管理局（ Bundeskartellamt）负责人牧恩特（ AndreasMundt ）对外表示，"虽然存在着一些担忧"，但是经过彻底的审核之后，联邦企业综合管理局批准中车株洲电力机车有限公司收购福斯罗机车业务的交易。

联邦企业综合管理局认为，这一交易不会让欧洲机车业务在市场上的竞争力受到大幅影响。

牧恩特表示，联邦企业综合管理局对中资企业收购欧洲企业相关的所有特点都进行了细致深入的审查。例如，中资收购是否会带来"低价和倾销的风险"。

牧恩特表示， 过去几年，福斯罗在市场上明显失去了竞争力，再加上新的竞争对手不断进入市场，所以联邦企业综合管理局批准了这桩收购交易。另外，到目前为止，中国中车在欧洲市场上的影响并不大。

德国反垄断机构认为，福斯罗在市场上已经明显失去竞争力

去年8月底，福斯罗公司宣布将位于藻沃兰地区的机车业务出售给中国中车旗下的株洲电力机车有限公司 。 福斯罗公司机车业务在当地的雇员总数约为500人。有报道说，福斯罗在业务重组之后，机车业务已经不再是该企业的核心业务。

但是对于中国企业来说，收购行为是进入欧洲市场的突破口。而全球最大的铁路车辆制造商中国中车的激进扩张行为也令整个行业感到震惊。

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最近10年来，中车集团已经在海外完成5起并购，包括2008年收购英国丹尼克斯，2011年并购澳大利亚代尔克，2013年并购德国E+M Drilling Technologies GmbH（E+M公司），2014年并购德国博戈（BOGE）和2015年收购英国SMD。

德国西门子公司和法国阿尔斯通公司原本计划合并铁路业务对抗来自中国的竞争，但是欧盟委员会否决了这一合并计划，理由是这一合并会构成垄断、不利于市场竞争。 而且当时还有一个重要的理由是，中国中车并没有进入欧洲市场。