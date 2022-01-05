德国反兴奋剂机构提醒冬奥运动员不在中国食肉

（德国之声中文网）该机构指出，肉类可能被俗称"瘦肉精"的合成代谢物--盐酸克伦特罗（ Clenbuterol）污染。该物常参入小牛和猪饲料。

德国国家反兴奋剂机构解释说，原则上，每个运动员均有责任在兴奋剂控制期间不给身体添加任何可能检测呈阳的物质， "因此，如可能，应避免食用肉类，并应与营养师讨论替代品。"

迄今，曾发生多次运动员检测出瘦肉精导致的检测呈阳事件。最有名的是前短跑世界冠军卡特琳·克拉布（Katrin Krabbe，1992 年）和前环法自行车赛冠军阿尔贝托·康塔多（Alberto Contador，2010 年） 。现在，测试头发即能可靠证明当事人是偶尔还是连续消费过瘦肉精 ，并确定其原因，即是有意服用了兴奋剂，还是食用了受污染的食物或营养补充物。

（体育新闻社）

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