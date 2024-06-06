德国又有政界人士竞选活动中遭到袭击

一名德国右翼的选项党竞选人士在公开场合受到持刀者袭击。近来，政客受袭事件频繁发生。不久前一名警察在类似事件中执行任务时受伤，后不治身亡。

（德国之声中文网）在德国曼海姆最近的一次竞选活动中，一名选项党党员遇袭。警方与检方公布的消息称，嫌疑人是一名25岁的男子，现已被扣留。迹象显示此人可能患有心理疾病，他首先被送往一家精神病院。

警方进一步的调查还称，这名行凶男子在作案时似乎并不知道要伤害的对象是一名德国选项党政客。目前，法官已就过失杀人罪发出扣押令。

选项党在当地的县党部通报，该事件发生在曼海姆市莱茵瑙区的市中心广场，那里，本周二晚间这名选项党区议会竞选人阻止有人破坏竞选广告。当他同3名破坏者交锋时，其中一名抽刀对他行凶致伤，而另外两人则逃之夭夭。

选项党在该州党部称"深感震惊"。 受伤选项党竞选者被送医治疗，他被尖刀划伤。

选项党主席威德尔（Alice Weidel ）回应这次事件时对德国执政的三党政府以及媒体提出批评。她在X上发帖写道，"三党联合政府和媒体对反对派的疯狂攻击制造的氛围，让人觉得极端的身体攻击都是允许的。"

德国政治暴力事件频传 DW直击遇袭现场 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

过去几周里，多起对竞选政治家行凶的行为引起广泛的社会关注。上周五，也在曼海姆市，一名25岁的阿富汗男子持刀袭击了在市中心广场举办一场集会的5人以及一名警察。这名警察受重伤，送医后不治身亡。今年5月初，社民党籍的欧洲议员埃克（Matthias Ecke）在竞选连任的活动中被打成重伤。事发前，一名为绿党贴广告的人士也遭到攻击。

警察牺牲后，对遣送移民中犯罪分子的讨论再度升温。德国社民党政治家哈特曼（Sebastian Hartmann）说："作为内政问题专家我知道有一些灵活的可行之路，比如同邻国签订协约。重要的是，我们不会遣送那些回去后面临生命危险的人。"他在接受德国之声采访时说，"即便是罪犯也享有身体不受侵犯的权利。正是出于这个原因，我们是法治国家，而不是无法无天的政府。"

（综合报道）

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