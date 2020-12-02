德国又一名联邦议员因“口罩丑闻”宣布辞职

（德国之声中文网）德国联邦议院基民盟（CDU）议员吕贝尔（Nikolas Löbel）因陷入口罩采购丑闻宣布终止自己的政治生涯。本周五（3月5日），吕贝尔承认他曾经协助巴登-符腾堡州一家供货商和位于海德堡以及曼海姆的两家私营公司之间达成口罩采购合同。吕贝尔的公司在这些采购交易中总共获取了约25万欧元的佣金。

吕贝尔虽然承认这一做法不当，但是最初先是只宣布辞去自己在德国联邦议院外交委员会的职务。今天他宣布，今年8月底将辞去在联邦议院的职务且不会再参加下一届议院的竞选。

另外他还表示立刻退出联盟党议会党团。他说："我愿意为自己的行为承担责任，也会接受所有必要的政治后果。"

吕贝尔强调说，他的行为伤害了对自己所担任的职务的要求。"为此我要向这个国家所有公民表达歉意。"他说。

不过联盟党内对吕贝尔目前做出的表态仍不满意。党内要求吕贝尔承担进一步后果的呼声越来越高。面对即将举行的巴登-符腾堡州和莱茵兰-普法尔茨州议会选举，基民盟籍联邦议员艾森曼（Susanne Eisenmann）在接受德国电视二台采访时说："如果（吕贝尔）用联邦议员的职务促成（口罩）买卖交易，那么就必须立刻辞职。"

吕贝尔是联盟党内第二位因为陷入"口罩丑闻"宣布辞职的政治人物。此前基社盟（CSU）议员努斯莱因（Georg Nüßlein）因为受到腐败调查而宣布辞职。

据RTL电视台报道，努斯莱因帮助一家口罩生产商从德国联邦政府和巴伐利亚州政府获得口罩采购订单。为此他获得60万欧元的佣金。n-tv电视台报道称，努斯莱因不但获得巨额佣金，而且还没有报税。

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