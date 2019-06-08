德国去年43万人退出教会

（德国之声中文网）2018年德国有21.6万人正式退出天主教，下降幅度同比增加了29%。目前德国的天主教徒人数为2300万。福音新教的情况也好不到哪里：去年，退出人士为22万，占全部教徒的11.6%，目前德国福音派新教徒人数为2100万。两大教会总计，去年退教人数为43.6万。

不过，德国近8300万人口中，两大教信众比例仍占53.2%。

德国天主教大会秘书长朗根多弗（Hans Langendörfer）指出，退教的这一趋势令人忧虑，出现这一现象的原因之一是去年公布了教会虐待与性侵的报告。该报告引发了一场波及全社会的辩论，"许多信众不再信赖我们，不相信我们会坚定地追究肇事者的责任。"明斯特主教戈恩（Felix Genn）对德新社说，性侵报告发表后，很多都在想，"这回算是到了极限！"。德国教会问题专家疏勒（ Thomas Schüller）强调，退教决不是"自然现象，而是教徒对教会产生了疏远感，它体现了教会面临的信任危机。"

不过，由于工资和其他收入的积极发展趋势，宗教税收入并没有下降，相反呈略微上升之势。据天主教网站去年底的数字，去年两大教会仅教会税一项就获得收入126亿欧元，同比增加了5亿欧元，创下新纪录。

李鱼/文山(德新社)