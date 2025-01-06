德国去年纯电动车销量下降27.4%

（德国之声中文网）周一（1月6日）公布的官方数据显示，去年德国纯电动汽车的销量同比下降了27.4%。

根据德国联邦交通管理局（KBA）的数字，2024年欧洲最大的汽车市场德国一共注册了约280万辆新车，这也比上年减少了1%，其中，电动汽车只有380609辆，占比约为13.5%。

在经历了多年的增长之后，德国对纯电动车的需求自2023年底后开始下滑，德国政府对购买电动车的补贴于2024年初全部取消。

电动汽车的价格一般高于同等燃油车，而苦于充电基础设施的不健全，以及续航裡程的缺陷，许多消费者不再将电动车作为购车的首选。

纯电动汽车销量的下降凸显了德国汽车行业整体面临的挑战。在2月23日大选之前，汽车产业的危机已成为一个重要的政治议题。

一些批评人士认为，德国经济的整体萎靡同被迫向电动汽车转型不无联系，在他们看来，这一政策损害了德国汽车制造商的利益。

在这一支柱产业受到严重冲击后，作为欧洲最大的经济体，德国2024年将连续第二年陷入衰退，或原地踏步，而2025年的前景也不会乐观很多。

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(法新社)

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