德国历史上的11月9日

（德国之声中文网）1989年11月9日，柏林墙倒塌。这是一个改变世界的日子。柏林墙倒塌一年之后，也就是1990年10月3日，经历了41年分裂的德国重新实现统一。随着在德国土地上铲除民主德国这一独裁统治，欧洲现实社会主义阵营整个从政治版图上消失。东西方冲突也随之结束。1989年的11月9日，堪称决定德国乃至欧洲命运的日子。

结束君主制

在德国历史上，11月9日这一天，还发生过数起重要事件。1918年社会民主党人施艾德曼（Philipp Scheidemann）在柏林帝国大厦宣布建立共和国，威廉二世统治的君主制结束了：

"工人和士兵，你们清楚这一天的历史意义。前所未有的事情发生了。我们面前的工作很多，也很复杂。一切都是从人民而来，一切都是为了人民。不允许发生给工人运动带来耻辱的事情。团结起来，忠诚并负有责任感！旧的和腐朽的皇权君主制崩溃了。新生万岁。德意志共和国万岁！"

希特勒的"啤酒馆暴动"

德国年轻的民主制从一开始就遇到很大困难，它受到来自左右阵营的双重攻击。1923年11月9日，国社党人（纳粹）在慕尼黑发动政变后举行游行示威，他们的首领正是希特勒。这一行动史称希特勒"啤酒馆暴动"。10年后，希特勒合法取得统治德国的权力，此后将整个世界推进灾难性的第二次世界大战。

犹太大屠杀的总彩排"水晶之夜"

在这个过程中，生活在德国的犹太人被一步步剥夺了权利和财富。从1942年开始，犹太人遭到系统性杀害。而此前的1938年11月9日，第二次世界大战开始之前，在整个德意志帝国发生了焚烧犹太教堂、砸毁和抢劫犹太商店的事件。当天有大约100名犹太人被杀害，26000人送入集中营。

历史上，这天被称作"水晶之夜"，它如同一场犹太大屠杀的"总彩排"。纳粹党德意志工作阵线的头目莱伊（Robert Ley）对此并不掩饰。他在一次集会叫嚷："犹太人就会、也必须死掉。犹太人就会、也必须毁灭。这是我们神圣的信念。"

柏林墙倒塌

1989年11月9日柏林墙倒塌。那天夜里，人们最常听到的词汇是"难以置信",通往西方的边界突然间开放了。多月来，东德人民反政府的示威游行从未间断，数千人经过匈牙利和设在东欧国家的西德使馆逃入西方，东德人民要求自由旅行给政府带来的压力日益增高。然而，人们没有料到边界开放。当天，东柏林政府举行的一个国际记者会宣布，开放边界的规定"立即生效"。数万人涌向东柏林的边境处。他们激动地表示：

"过去，他们总是逐一放行的，现在，他们打开了大门。现在，我们什么证件都不用显示，无需检查，就可以走人了。我都没有带证件。"

历史的车轮没有倒转。11月9日第四次书写了德国的历史，而这次是幸运的一笔。即便后来经历了许许多多的困难，但这一事实已无法改变：柏林墙倒塌后，德意志民族完成了统一。不能忘却的是，比国家形式上统一更难的，是实现真正的内在的统一。

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