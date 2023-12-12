 德国历史上的知名间谍案 | 文化经纬 | DW | 12.12.2023

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文化经纬

德国历史上的知名间谍案

德国联邦情报局一名雇员因涉嫌为俄罗斯从事间谍工作被捕，案件引发社会关注。事实上，早在乌克兰战争爆发前，德国已是外国情报机构锁定的目标。德国之声带您回顾几起德国最引人注目的间谍案。

1963年，双面间谍海因茨·费尔费在前往联邦法院受审时用文件夹遮住脸

1963年，双面间谍海因茨·费尔费在前往联邦法院受审时用文件夹遮住脸

（德国之声中文网）德国联邦情报局（BND）雇员卡尔斯滕 L. (Carsten L.)及其同谋阿图尔 E. （Arthur E.）因涉嫌向俄罗斯泄露国家机密并获取巨额报酬，将在柏林接受审判。若两人被判犯有严重叛国罪，将面临终身监禁。

联邦情报局里的双面间谍？

卡尔斯滕 L.曾在联邦情报局担任“人员安全”部门主管，但他本人就是安全隐患。这名联邦国防军前军官被指控为俄罗斯联邦安全局（FSC）担任双面间谍。据称L.将秘密文件交给了商人E.,后者再将文件转交俄罗斯联邦安全局。

卡尔斯滕 L.因此获得45万欧元报酬，E.则至少得到40万欧元酬劳。这一泄密行为可能使俄罗斯联邦安全局得以推断出德国联邦情报局的间谍手法。
早在2022年6月，德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）就曾表示，俄罗斯对乌克兰发动的战争“也是国内安全的时代转折点”。作为乌克兰支持者，德国很可能成为俄罗斯情报单位重点关注的目标。费泽尔警告称，要警惕外国情报机构的虚假信息宣传、网络攻击和间谍活动。

德军雇员涉嫌为俄罗斯当间谍

潜伏德国的间谍夫妻

但早在俄罗斯入侵乌克兰之前，已有间谍从德国向莫斯科传递情报。例如一对俄罗斯特工夫妻，他们以工程师安德烈亚斯·安施拉格（Andreas Anschlag）和家庭主妇海德伦·安施拉格（Heidrun Anschlag）的身份，几十年来过着平淡无奇的中产阶级生活。实际上，自上世纪80年代末以来，两人一直为俄罗斯担任情报特工。

他们先后为苏联和俄罗斯特工部门工作，在德国对北约和欧盟进行间谍活动。他们通过短波加密信息接收指令，当时间谍活动采用的主要不是数字技术。“安施拉格夫妻”直到2011年秋天才被揭穿身份，这要归功于美国情报部门提供的线索。2013年，两人被判处数年监禁，最终被驱逐回俄罗斯。

 “安德烈亚斯·安施拉格”2013年在斯图加特出庭受审

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 “和平侦查员”

在东德时期，为社会主义国家情报机构从事间谍的特工被称为“和平侦查员”（Kundschafter des Friedens）。在东西方冷战时期，据信约有12000名所谓的“和平侦查员”效力于东德国家安全部门史塔西，在西德从事情报工作。加布里尔·加斯特（Gabriele Gast）就是其中一员。她的身份在东德垮台、两德统一不久前才被揭露。

加斯特来自西德，1968年为了论文“东德妇女的政治角色”进行考察旅行时，被史塔西官员招募。此后，加斯特开始向东德特工部门汇报情报，并用假名在西德情报机构联邦情报局（BND）工作。她被视为东德在西德的头号间谍。

加布里尔·加斯特（右二）被视为东德在西德的头号间谍

加布里尔·加斯特（右二）被视为东德在西德的头号间谍

另一名间谍阿尔弗雷德·施普勒（Alfred Spuhler）也是东德的重要情报来源。施普勒作为BND高层官员，曝露了数百名在东德从事间谍工作的西德特工身份。他于1989年11月被捕。

在BND任职多年的“苏联反间谍”部门负责人海因茨·费尔费（Heinz Felfe）也是一名双面间谍。这名前党卫军成员在1961年以前一直向俄罗斯的克格勃汇报情报。据称，费尔费一生中曾为七个不同的情报机构效力，其中包括英国军情六处（MI6）和国家社会主义党卫军的“安全部门”。

总理府的间谍

德国在冷战时期最轰动的间谍案非君特·纪尧姆（Günter Guillaume）一案莫属。1956年，纪尧姆伪装成东德难民同妻子克里斯特尔前往西德。他们的任务是向东德情报机构提供有关社民党（SPD）的内部情报。纪尧姆一路升迁，最终称为社民党籍时任总理勃兰特（Willy Brandt）的私人顾问。

时任总理勃兰特（左）因纪尧姆（右）间谍案引咎辞职

时任总理勃兰特（左）因纪尧姆（右）间谍案引咎辞职

纪尧姆被揭露后，勃兰特在1974年5月6日引咎辞职。纪尧姆及妻子分别被判处13年和8年监禁，直到1981年，东西德交换被捕情报人员时被施放。

被处决的间谍

外界对于在东德的西德特工所知较少，原因可能是许多史塔西间谍在柏林围墙倒塌后被揭露。许多潜伏东德的BND间谍可能从未曝光。同样，一些德国友邦（例如美国）也派遣特工在德国从事间谍活动，甚至窃听了时任总理默克尔的手机。

西德特工埃利·巴尔扎蒂斯（Elli Barczatis）和卡尔·劳伦斯（Karl Laurenz）则有着悲惨结局。两人在上世纪50年代冷战初期窃取东德的文件送至西德。

巴尔扎蒂斯曾担任东德总理格罗提渥（Otto Grotewohl）首席秘书。她转交给情人劳伦斯的都是较为无关紧要的政府文件，因此劳伦斯无法向BND提供任何爆炸性的国家机密。但当时两德关系极为紧张，东德仍处于斯大林主义的影响下。东窗事发后，巴尔扎蒂斯和劳伦斯被判处死刑，并于1955年遭到处决。

更多阅读：柏林——永远的间谍之都

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  • Checkpoint Charlie seen in spring.

    柏林，一座间谍之城 

    查理检查站 

    查理检查站可以说是东西柏林之间最有名的过境点。1961年10月，它成为美国和苏联军队之间令人心惊胆战的对峙现场，所幸最后没开一枪。多年后，人们发现，西柏林警察库拉斯（Karl-Heinz Kurras）是卧底间谍，当时将美军的情报传递给了苏联人。 

  • Glienicke Bridge seen in early morning fog.

    柏林，一座间谍之城 

    格利尼科桥 

    格利尼科桥是东德和西柏林之间另一个具有传奇色彩的边境口岸。苏联和西方国家多次在这里交换被捕间谍，因而以“间谍桥”著称。2015年斯皮尔伯格导演的一部同名电影讲述了这段让人着迷的历史。 

  • Three phones in the former office of East Germany spy chief Erich Mielke.

    柏林，一座间谍之城 

    柏林史塔西博物馆

     东德臭名昭著的间谍和监视机构——东德国家安全部，俗称“史塔西”，被设置在东柏林的一座不起眼的建筑里。今天，这个前间谍机构总部作为博物馆向游客开放，许多办公室和会议室保留或恢复原样——包括东德间谍首脑（国家安全部长）米尔克（Erich Mielke）的电话（如图）。 

  • A room with bunk beds at Marienfelde Refugee Center.

    柏林，一座间谍之城 

    马里恩费尔德难民中心博物馆 

    许多逃离东德的人在西柏林的马里恩费尔德（Marienfelde）难民中心找到了临时的落脚之地。数十年间，该中心接收了大约130万名难民。盟军情报部门也对这些逃离者进行监控，希望从中了解有关东德和苏联的潜在秘密。

  • Four globe-like structures of the Teufelsberg listening post ruins seen from afar.

    柏林，一座间谍之城 

    特费尔斯堡监听站 

    位于一座成为二战废墟的小山上的特费尔斯堡（Teufelsberg）监听站值得一游。它地处柏林绿意盎然的格吕内瓦尔德区，是美国国家安全局（NSA）在20世纪60年代建造的，用于监视东欧阵营。今天，游客可以参观这个阴森恐怖的废墟。

  • A reconstructed section of a spy tunnel built by the Americans and British to tap into Soviet communications.

    柏林，一座间谍之城 

    盟军博物馆 

    盟军博物馆位于柏林的泽伦多夫区，曾经是美国占领区。该博物馆从西方盟国，即美国、法国和英国的角度讲述了紧张的冷战时代，游客可以免费参观。其中一个看点是美国和英国为窃听苏联通信而秘密建造的间谍隧道的一部分。

  • A view of the German spy museum from outside.

    柏林，一座间谍之城 

    德国间谍博物馆 

    德国间谍博物馆位于波茨坦广场附近，柏林墙曾经从此穿过。该博物馆展示了人类从古至今使用的各种各样的间谍工具。它坐实了柏林作为间谍城市的遗产。该博物馆有许多互动展品，同时适合孩子和成年人参与。 

  • A metal palm tree and CCTV camera outside Germany's foreign spy headquarters.

    柏林，一座间谍之城 

    德国的对外情报中心 

    2019年，德国对外情报机构——联邦情报局（BND）新建的总部大楼在柏林市中心落成。这个宏伟的建筑群容纳了约3000名工作人员，负责收集所需外国政治、经济和军事情报。令人惊讶的是，在如此保密地方，也有一个访客中心。 

    作者: Benjamin Restle


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