德国即将“躺平” 新冠阳性隔离全凭自愿

（德国之声中文网）本周一（4月4日）德国联邦卫生部同各州达成一致，从今年5月1日起，感染新冠病毒者不再被强制隔离。隔离只是自愿措施，时限也被缩短。

该项新规只做出"紧急建议"，即被测出新冠阳性后主动隔离5天，避免同其他人接触。这一规定也适用于密切接触者。

各地卫生局不再发放病疫单，迄今，这张单子意味者"权威禁足令"。

新规定最主要瞄准了医疗以及养老领域。两年来，该领域的工作人员超负荷工作，人手短缺，一旦被检测出阳性，相关人员必须在家隔离10天；7天过后，如果检测呈阴性，可以提前结束隔离返回工作岗位。在实践当中，这一措施为医院和其它健康养老机构人员持续紧绷的局面，反而起到了推波助澜的作用。

新规对医疗和养老领域有所放松，该领域的工作人员感染新冠病毒后，5天后抗原速测或者核酸检测呈阴性，则可复工。密切接触者，上工的条件是每日进行抗原检测。同之前相比，该领域工作的门槛被调低。

启动新规之后，一切取决于自愿，卫生局不再下达"权威禁足令"。不过事实上，因为缺乏监督以及配套的惩罚机制，这一禁足令形同虚设，从未全方位贯彻过，因此新规很大程度上不过是拆除了一个摆设而已。

新规宣布后，病人保护协会首先发声，认为病人这一本应受到特别保护的弱势群体，现在则面临了更大风险。

传染病学家塞普（Hajo Zeeb）接受媒体采访时认为必须坚持隔离义务，有新冠病毒症状的人必须在家隔离5天，否则尤其是面对奥密克戎病毒时 ，传染的规模将难以控制。但他认为，密切接触者没有必要继续隔离。

（综合报道）

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