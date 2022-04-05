 德国即将“躺平” 新冠阳性隔离全凭自愿 | 德国新闻 | DW | 05.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

德国即将“躺平” 新冠阳性隔离全凭自愿

经过两年的挣扎，德国政府决定取消新冠感染者必须隔离的政策。自愿隔离的期限从10天降至5天。

Coronavirus Gastronomie Impfstatus Kontrolle

一切快要正常了！

DW.COM

在德国大部分地方，针对新冠的主要防疫措施将在本周末结束。德国疾控机构和卫生部长建议缩短隔离时间至5天，不再要求“严格隔离”。然而，德国目前感染数字仍然很高。有疫情建模专家表示，现在没人能够真正说清疫情将如何发展。

尽管新冠病毒感染人数创下新高，德国联邦议院还是取消了在大多数场所配戴口罩的要求，此举受到了反对党基民盟（CDU）的批评。

（德国之声中文网）本周一（4月4日）德国联邦卫生部同各州达成一致，从今年5月1日起，感染新冠病毒者不再被强制隔离。隔离只是自愿措施，时限也被缩短。

该项新规只做出"紧急建议"，即被测出新冠阳性后主动隔离5天，避免同其他人接触。这一规定也适用于密切接触者。

各地卫生局不再发放病疫单，迄今，这张单子意味者"权威禁足令"。

新规定最主要瞄准了医疗以及养老领域。两年来，该领域的工作人员超负荷工作，人手短缺，一旦被检测出阳性，相关人员必须在家隔离10天；7天过后，如果检测呈阴性，可以提前结束隔离返回工作岗位。在实践当中，这一措施为医院和其它健康养老机构人员持续紧绷的局面，反而起到了推波助澜的作用。

新规对医疗和养老领域有所放松，该领域的工作人员感染新冠病毒后，5天后抗原速测或者核酸检测呈阴性，则可复工。密切接触者，上工的条件是每日进行抗原检测。同之前相比，该领域工作的门槛被调低。

启动新规之后，一切取决于自愿，卫生局不再下达"权威禁足令"。不过事实上，因为缺乏监督以及配套的惩罚机制，这一禁足令形同虚设，从未全方位贯彻过，因此新规很大程度上不过是拆除了一个摆设而已。

新规宣布后，病人保护协会首先发声，认为病人这一本应受到特别保护的弱势群体，现在则面临了更大风险。

传染病学家塞普（Hajo Zeeb）接受媒体采访时认为必须坚持隔离义务，有新冠病毒症状的人必须在家隔离5天，否则尤其是面对奥密克戎病毒时 ，传染的规模将难以控制。但他认为，密切接触者没有必要继续隔离。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(200210) -- BEIJING, Feb. 10, 2020 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, inspects the center for disease control and prevention of Chaoyang District in Beijing, capital of China, on Feb. 10, 2020. Xi on Monday inspected the novel coronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing. (Xinhua/Liu Bin) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

客座评论：习近平输不起的抗疫 05.04.2022

上海疫情大爆发，再次引发清零和共存的争论。政论家邓聿文认为，因为习近平将防疫作为体现制度优势和个人成就的工具，坚持“动态清零”便成为必然结果。中国民众为了他的一己之私，恐怕还要在这种严防死守的不自由状态熬上更长的日子。

Eine Maske liegt auf dem Stahlgerüst des Eisernen Stegs in Frankfurt am Main. Im Frankfurter Innenstadtbereich gilt Maskenpflicht. Die Mainmetropole hat als erster Kreis in Hessen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1000 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Auch bundesweit werden derzeit steigende Inzidenzwerte gemeldet. Dies wird vor allem der besonders infektiösen sog. Omikron-Variante des Corona-Virus zugeschrieben.

德国：告别口罩 走向未知 02.04.2022

在德国大部分地方，针对新冠的主要防疫措施将在本周末结束。德国疾控机构和卫生部长建议缩短隔离时间至5天，不再要求“严格隔离”。然而，德国目前感染数字仍然很高。有疫情建模专家表示，现在没人能够真正说清疫情将如何发展。

General view of a street in the financial district of Shanghai on March 16, 2022. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

苏州发现新变异株 中国内地新增超1.3万 03.04.2022

本周日，中国通报超过1.3万新增新冠阳性，是疫情以来的最高水平。不过大多数病例是无症状感染者。与此同时，在苏州发现奥密克戎新型变异株。针对这轮疫情能否“守得住”、代价几何的质疑声愈加响亮。

广告

非常德国

货架上只剩橄榄油

德国食用油紧缺 全怪俄乌战争?

大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。  

评论分析

被随意掩埋在布查的平民遗体

评论：布查事件 - 不能让黑暗的专制取得胜利

全世界都为俄罗斯侵略乌克兰的暴行感到震惊。德国之声记者Eugen Theise认为，只有让俄罗斯战犯的獠牙磕到乌克兰的铁板，欧洲的和平才会有所保障。  