 德国即将禁用华为、中兴5G设备？ | 经济纵横 | DW | 08.03.2023

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经济纵横

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

德国政府消息人士称，出于安全考量，柏林计划禁止电信运营商在5G网络中使用中国公司华为和中兴制造的某些组件。据德媒报道，潜在禁令可能最早今年夏天实施。北京则表示“坚决反对将企业投资经营政治化”。

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