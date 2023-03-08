德国即将禁用华为、中兴5G设备？

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德国政府消息人士称，出于安全考量，柏林计划禁止电信运营商在5G网络中使用中国公司华为和中兴制造的某些组件。据德媒报道，潜在禁令可能最早今年夏天实施。北京则表示“坚决反对将企业投资经营政治化”。
德国多家媒体报道称，柏林计划禁止在德国使用华为的5G设备及部件。这被认为是政府调整产业技术政策的一个步骤，旨在减少对中国企业的依赖和安全风险。
德国政府有意在5G网络建设中去除包括华为在内的中国供应商提供的部件，联邦议员普遍对此表示认可。截至目前，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国科技类专业媒体分析认为，电信网络“去中国化”可能会引发连锁效应。
任正非之女孟晚舟即将接棒华为轮值董事长，这将是她首次担任这个职务，这或进一步加剧美国对华为的担忧和顾虑。一位公司发言人向德新社强调，这并不是一项接班计划。
今年的世界移动通信大会已经从欧洲的智能设备发布会发展为全球互联互通的讨论区。中国在这里扮演着举足轻重的角色。
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