 德国即将发布安全战略 对中国言辞将更尖锐？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2023

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时政风云

德国即将发布安全战略 对中国言辞将更尖锐？

德国政府即将在周三提出国家安全战略。德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空预计，内容将出现“针对中国在国际上构成的挑战更具批判性的言辞”。

德国对华战略文件会更加强硬吗？

德国对华政策会变得更加强硬吗？

（德国之声中文网）德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空(Mikko Huotari)呼吁联邦政府在欧盟内加强协调中国政策。他在接受路透社电视采访时表示：“我们最好能与欧委会保持一致。”

德国政府即将在周三提出国家安全战略。胡谧空预计内容将出现“针对中国在国际上构成的挑战更具批判性的言辞”，并且强调中国是制度性竞争对手及有威权主义倾向。

胡谧空警告，不要采取过激的手段或减少与中国的联系。他对即将在柏林举行的德中政府磋商表示欢迎。他表示，举行会议是正确做法，与困难的伙伴保持对话并提出自己的观点非常重要。德中去年11月协议在卫生和可持续发展问题上加强合作。他认为，此次会谈将是对双方是否会真正付诸行动的一次考验。迄今在上述领域的合作并未见太多进展。从中国的角度来看，与一个重要的西方国家举行磋商，将会被作为一个成功的卖点。“可以说会议本身就是信息。”

“绿党和社民党意见分歧”

胡谧空认为，针对中国发展的分析上，社民党、绿党和自民党组成的执政联盟内部的分歧比外界认为的要少。但他也表示，“各党确实在争论处理这个问题的正确方式。”特别是绿党和社民党对此有着“非常不同的观点”。

与此同时，胡谧空指责联邦政府在欧盟内部缺乏协调。“联邦政府目前将中国政策欧洲化的方式不够可信。”

德国外长贝尔博克和中国外长秦刚在柏林会晤（5月9日）

绿党籍的德国外长贝尔博克和中国外长秦刚在柏林会晤（5月9日）

但他同时指出，欧洲国家在面对中国时，团结一致非常重要。针对5G移动网络以及是否使用中国零部件制造商的辩论，胡谧空表示：“中国方面显然会试图在这些问题上拉拢德国，确保欧盟委员会不会采取过于强硬的立场。”

德国正对5G网络中华为产品的使用进行审查。此外，欧盟委员会将在下周提出关于未来如何定义经济安全的提案，其中也涉及技术控制。

胡谧空警告说：“北京将游说柏林以确保这些措施不会过于严厉。”然而，鉴于地缘政治紧张局势，“有必要比过去更广泛地思考经济安全问题”。

胡谧空在采访中也为一些德国企业在中国仍然进行的大规模投资进行了辩护。他指出，人们需要“容忍”宏观经济和企业对新挑战有时会有不同看法。一些企业声称，在中国进行新的投资，是出于实现本地化生产的迫切需求或愿望。

胡谧空表示：“经济界持续努力从中国市场获得最大利益是正确的，也应该继续这样做。”然而，整体而言风险意识已显著增强，中国的发展和增长机会也与三、四年前有所不同。鉴于未来可能发生的台海冲突，“风险明显升高且难以预测”。但他认为，应对方式不能是从中国撤离。

他主张将讨论中的投资审查着重限制在人工智能或量子技术等领域，因为中国可能从这些领域获得军事利益。

胡谧空还提出警告，不要中断与中国的科学研究交流。当前需要的是透明度，了解哪些机构和人员出于何种动机在德国工作。“但是我认为，将每个中国学生或博士生视为威胁是非常令人质疑的观点。” 胡谧空强调，“绝不能奉行‘减少与中国接触就能解决我们所有问题’的原则。”

德国防长：明年再派军舰前往亚太

（路透社）

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