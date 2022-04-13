德国卫生部长警告今秋可能出现“杀手级”变种

德国新冠疫情指数持续下降。联邦卫生部长劳特巴赫宣布今年9月将投入使用针对奥密克戎变种的新型疫苗，但他同时也警告今后可能还会出现更多危险的变种。不过也有不少病毒学者对这一判断提出质疑。
（德国之声中文网）德国联邦卫生部长劳特巴赫在接受《图片报周日版》采访时说：“我们会采购针对奥密克戎变种的新型疫苗。今年9月有望投入使用。”但他同时警告说，新冠病毒新变种取代旧变种的间隔时间变得越来越短。
他说：“这意味着，我们将越来越难为应对新的变体做好准备。出现一个类似奥密克戎具备高传染性，但同时毒性又像德尔塔变体那么强的新变种的可能性是存在的。那将是一个杀手式的变体。”
不过也有不少病毒这家对劳特巴赫的这一表述提出质疑。例如汉堡大学病毒学者施密特-查纳斯特（Jonas Schmidt-Chanasit）在接受《图片报》采访时说：“不管今年秋季会出现哪一种‘杀手变种’，但是按照世卫组织的判断，这都是一种非常不太可能出现的情况。”他强调说，通过接种疫苗和基于此前感染所获得的免疫力，人口中已经实现了广泛的基本免疫。
波恩大学病毒学家施特雷克（Hendrik Streeck）也批评了劳特巴赫的说法。他说：“病毒都是希望自己变得更容易传播，逃过免疫屏障，但同时又要保持自身的活性。”他指出，从原则来说，病毒不会变得更加危险。
劳特巴赫说，我们已经有了对德尔塔变种有效的疫苗。“我们的目的是，无论哪种新变种出现，我们都应该尽可能为每一个公民提供足够的疫苗。无论是奥密克戎变种还是德尔塔变种，到时候我们都有一款‘解药’。”他强调，在这一前提下才是充分准备。
德国新冠疫情指数持续下降。罗伯特·科赫研究所统计的最新数据显示，上周日（4月17日）德国一周平均每10万居民当中新增感染病例为834.3例，前一天的指数为876.5，一周前的数值为1097.9。
不过，德国一些联邦州并不是每天都报告新增数据，例如巴登-符腾堡州、下萨克森州、勃兰登堡州和萨克森州在周末根本不报告或报告的数据不完整。预计复活节公共假期期间的报告数量也会较少。这反过来又会导致假期结束后报告的新增病例数会大幅增加。
(德新社, 路透社)
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