德国卫生部长警告今秋可能出现“杀手级”变种

（德国之声中文网）德国联邦卫生部长劳特巴赫在接受《图片报周日版》采访时说：“我们会采购针对奥密克戎变种的新型疫苗。今年9月有望投入使用。”但他同时警告说，新冠病毒新变种取代旧变种的间隔时间变得越来越短。

他说：“这意味着，我们将越来越难为应对新的变体做好准备。出现一个类似奥密克戎具备高传染性，但同时毒性又像德尔塔变体那么强的新变种的可能性是存在的。那将是一个杀手式的变体。”

不过也有不少病毒这家对劳特巴赫的这一表述提出质疑。例如汉堡大学病毒学者施密特-查纳斯特（Jonas Schmidt-Chanasit）在接受《图片报》采访时说：“不管今年秋季会出现哪一种‘杀手变种’，但是按照世卫组织的判断，这都是一种非常不太可能出现的情况。”他强调说，通过接种疫苗和基于此前感染所获得的免疫力，人口中已经实现了广泛的基本免疫。

波恩大学病毒学家施特雷克（Hendrik Streeck）也批评了劳特巴赫的说法。他说：“病毒都是希望自己变得更容易传播，逃过免疫屏障，但同时又要保持自身的活性。”他指出，从原则来说，病毒不会变得更加危险。

联邦卫生部严阵以待

劳特巴赫说，我们已经有了对德尔塔变种有效的疫苗。“我们的目的是，无论哪种新变种出现，我们都应该尽可能为每一个公民提供足够的疫苗。无论是奥密克戎变种还是德尔塔变种，到时候我们都有一款‘解药’。”他强调，在这一前提下才是充分准备。

德国新冠疫情指数持续下降。罗伯特·科赫研究所统计的最新数据显示，上周日（4月17日）德国一周平均每10万居民当中新增感染病例为834.3例，前一天的指数为876.5，一周前的数值为1097.9。

周末统计的新增病例数缺乏完整性

不过，德国一些联邦州并不是每天都报告新增数据，例如巴登-符腾堡州、下萨克森州、勃兰登堡州和萨克森州在周末根本不报告或报告的数据不完整。预计复活节公共假期期间的报告数量也会较少。这反过来又会导致假期结束后报告的新增病例数会大幅增加。

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



(德新社, 路透社)

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