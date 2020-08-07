德国卫生部或考虑放弃在Tiktok上的账号

（德国之声中文网）"我们目前正在对是否继续使用Tiktok进行全面的评估"，德国卫生部一名发言人在接受《经济周刊》（Wirtschaftswoche）采访时表示。据报道，卫生部是德国联邦政府各部中唯一在Tiktok开设官方账号的机构，这一短视频社交平台尤其受德国年轻人的青睐。据该经济杂志报道，卫生部并非唯一产生顾虑的政府机构。

在州级层面，德国西部萨尔州的州政府也正在密切观察，该视频平台将如何应对有关信息安全和数据保护的合理批评。"这也会对我们未来对该平台的使用带来影响"，萨尔州政府的一名发言人表示。据媒体报道，在德国各州州长中，只有萨尔州州长汉斯（Tobias Hans，基民盟）在Tiktok上开设账号，约有3000粉丝。

数据上交北京？

批评者指责Tiktok把用户数据转交给中国政府。这一短视频分享应用程序目前在美国陷入困境，因为美国政界将其视为国家安全的威胁，怀疑它是中国政府的间谍工具。美国总统特朗普威胁要以国家安全为由，在美国市场上禁用Tiktok。他目前设定的期限是9月15日，在此之前，Tiktok如果不能成功被微软收购，就将在美国遭禁。

Tiktok方面始终对相关批评予以驳斥，并且强调中国政府无法获得其平台上的用户数据，从来没有提出过上交数据的要求，未来也不会获得相关数据。此外，Tiktok也表示将采取更加严格的规定，制止虚假信息在其平台上散播。该平台表示，在今年秋天的美国大选期间，会加强打击假新闻的力度。

新数据中心设址爱尔兰

与此同时，Tiktok方面宣布将在欧洲建立一个数据处理中心。目前该平台的用户数据存储和处理中心设在美国和新加坡。而未来欧洲用户的数据信息将会存储在爱尔兰。为此，Tiktok的母公司字节跳动将会投资4.2亿欧元，据称，相关数据中心应该能在2022年年初投入使用。Tiktok国际数据保护总监克卢捷（Roland Cloutier）表示，新建的数据处理设备将会在"加强用户数据安全保护方面"发挥关键作用，新数据中心也会给爱尔兰当地创造更多就业岗位，加快欧洲用户的数据传输速度。

雨涵/凝炼（路透社、德新社）

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