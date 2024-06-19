德国博主假扮吉祥物混入欧洲杯赛场

一名德国YouTuber在欧洲杯开幕时假扮吉祥物混入赛场，并在网上发布了视频。这一事件暴露出欧洲杯的安全漏洞。

（德国之声中文网）德国网红博主马文·维尔德哈格（Marvin Wildhage）在上周五（6月14日）欧洲杯开幕赛时扮成吉祥物Albärt混入慕尼黑安联球场，并在Youtube上传了他假扮吉祥物在赛场角落跳舞的视频，最后他被欧洲足联（UEFA）工作人员带走。

维尔德哈格在YouTube上拥有89万多粉丝，这则相关视频截至记者发稿时已经有178万次播放。

欧洲足联在声明中表示：“我们可以确认，在慕尼黑举行的德国对阵苏格兰的比赛中发生了一起假冒吉祥物的事件。有三人未经许可进入会场。”

“欧洲足联已经对情况进行评估，并采取必要的组织措施。三人已被禁止进入主办2024欧洲杯比赛的体育场馆。由于调查程序正在进行中，请恕我们无法提供进一步信息。”

维尔德哈格表示，他花了3200欧元在网上从中国订制了吉祥物服装，并在社媒上找到2024年欧洲杯工作人员发布的赛场证件照进行复制。

根据他在Youtube视频中的描述，这些证件没有通过安联球场入口处的扫描，但安全人员挥手示意他和一名同行者进入。该名保安显然是被他仿造的一张停车证说服。

维尔德哈格称，他出现在开幕式后被保安扣留，关在体育场的一间拘留室里，直到德国对苏格兰的比赛结束很久后才被放出。

这并非维尔德哈格第一次在赛事中挑战安全漏洞。在此前的一支视频中，他在上个月的德国队训练中装扮成球员进入球场。

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(美联社）

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