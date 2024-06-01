德国南部面临百年一遇的洪水威胁

由于持续降雨，德国南部许多地区正准备迎接百年一遇的洪水。巴登-符腾堡州和巴伐利亚州的部分地区24小时内每平方米降雨量超过100升，特别是博登湖周边地区。其中，金茨堡县（Günzburg）已达到了百年最高水位。

（德国之声中文网）在巴登-符腾堡州东部，部分地区已出现洪水，当地有关部门估计，上施瓦本（Oberschwaben）和内卡河东部支流地区可能发生50年乃至100年一遇的洪水。多瑙河和博登湖的支流也可能出现极端洪水。博登湖县梅肯伯伦镇（Meckenbeuren）已建议约1300人撤离。

博登湖畔的林道（Lindau）街道已经被淹 图像来源: Bernd März/dpa/picture alliance

巴伐利亚州环境署报告称，南部多瑙河支流地区的水位正在上升，24小时内降雨量达100升/平方米。随着降雨持续，某些地区可能面临住宅的地窖被灌水、道路被淹没的危险。几条多瑙河南部直流已经大范围出现洪水和交通阻碍现象，预计水位将进一步上升，可能达到2002年的洪水水平。

在巴伐利亚的Fischach洪水泛滥 不少住宅被淹的民众被直升机救走 图像来源: Simon Adomat/Imago

巴登-符腾堡州境内的多瑙河也预计会发生洪水，预计新乌尔姆的水位将在周六晚间达到峰值。巴伐利亚州环境办公室称，周末期间水位可能进一步上升到最高警戒级别，不排除百年一遇的洪水出现的可能性。

由于极端降雨，金茨堡县已于周五发出洪水警告并宣布进入灾难状态。周五晚间，京茨河、卡梅尔河和明德尔河的露营地被清空。当地政府还预防性地准备了15000个沙袋，并呼吁居民远离水域和地下室。奥格斯堡、艾希哈赫-弗里德贝格和新乌尔姆县也宣布进入灾难状态。

一辆ICE特快列车从金茨堡附近驶过 图像来源: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

德国气象局（DWD）表示，预计德国南部和中部地区的降雨量为每平方米50至100升，局部地区甚至高达150升。预计周六至周日夜间巴伐利亚北部和巴登-符腾堡州北部还会有更多阵雨，有时还会有严重雷暴。不过，根据气象部门的消息，强降雨将在后半夜消退，并向法国移动。

（法新社、德新社）

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