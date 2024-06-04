德国南部洪灾已致5人死亡 预计雨势减弱

德国南部巴伐利亚州和巴登-符腾堡州连日来持续降雨，导致多条河流洪水泛滥，造成严重破坏，至少已致五人死亡。

（德国之声中文网）德国气象部门周二（6月4日）表示，由于预计不会再有强降雨天气，德国南部的洪灾将有所缓解。

德国南部巴伐利亚州和巴登-符腾堡州连日来持续降雨，导致多条河流洪水泛滥，造成严重破坏，至少已致五人死亡。

警方周二证实了第五起死亡事件，称一名57岁的妇女在巴伐利亚州驾驶汽车驶入一条封闭的道路后溺水身亡。她的遗体已被打捞上来。当局仍在寻找一名失踪的消防员，他的船只在一次洪水救援行动中倾覆。

巴伐利亚一处洪灾 图像来源: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

强降雨不再，灾情可望缓解

巴伐利亚州官方洪水信息服务机构周二表示，由于水位过高，情况仍然危急。不过，预计不会再有强降雨，水位有望下降。

德国气象局（DWD）也预测，除阿尔卑斯山外，德国南部大部分地区的天气将以干燥为主。

德国气象局气象学家豪森（Robert Hausen）说："从气象角度看，德国南部现在可以放心了。"

铁路和水路受到影响

德国南部许多学校周二继续停课，而德国铁路运营商德国联邦铁路公司（DB）表示，一些地区线路和长途线路的列车被取消。

暴雨也影响了德国西部的主要水道莱茵河。

莱茵河水道和航运管理局（WSA）的一位发言人告诉路透社，莱茵河的大片河段已经关闭，许多船只正在等待水位下降。

巴伐利亚州承诺提供为1亿欧元援助灾民

巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）宣布，州政府将向受灾民众提供至少1亿欧元的财政援助。

索德表示，私人家庭、商业企业、个体经营者和农民都可以从一揽子援助计划中受益。

"巴伐利亚州正在迅速而且不官僚主义地提供帮助。"他说，"在需要帮助的时候，我们不会让任何人孤立无援。"

索德领导的州政府因其气候政策而受到批评。他同时还呼吁联邦政府提供援助。

（法新社、美联社、德新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。