 德国南部列车脱轨致多人死伤 | 德国新闻 | DW | 04.06.2022

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德国新闻

德国南部列车脱轨致多人死伤

德国巴伐利亚州周五发生列车脱轨事故，目前已有至少4人死亡，约40人受伤，另有近10人下落不明，不排除有更多人遇难的可能性。事故原因仍在调查中。

Deutschland | Tote bei Zugunglück in Oberbayern

事故现场

(德国之声中文网）周五(6月3日）下午，德国南部巴伐利亚州一列短途列车在慕尼黑到加米施-帕滕科辛（Garmisch-Partenkirchen） 之间发生脱轨事故。据一名警方发言人周六上午介绍，目前已有至少4人死亡，约40人受伤，其中3人重伤，另有近10人下落不明，不排除有更多人遇难的可能性。

当地出动了警察、消防、医疗救护等大批救援力量，事故原因仍在调查中。巴伐利亚交通部长班海特（Christian Bernreiter）向巴伐利亚广播电视台表示，事故中"没有第二列火车和其他车辆涉及事故"，因此推测可能是技术故障所致。警方预计调查时间将比较长，移除和清理脱轨车厢"肯定需要几天的时间"。德国铁路公司（Deutsche Bahn）表示，慕尼黑到加米施-帕滕科辛之间的部分路段已封闭，列车暂时改道。

Deutschland | Tote bei Zugunglück in Oberbayern

事故发生后，当地出动了警察、消防、医疗救护等大批救援力量，事故原因仍在调查中

涉事列车在周五中午12点15分左右脱轨，当时车上约有140人，包括许多孩童。多节双层车厢翻倒，甚至从堤坝上滑下。警方的一位发言人表示，所有年龄段的人都有受伤，救援人员需要从出轨车厢的窗户里将乘客救出来。

这起突发事故引起举国震惊。联邦总理肖尔茨和巴伐利亚州州长索德尔(Markus Söder)已慰唁遇难者亲属。德国铁路公司CEO鲁兹（Richard Lutz）感叹，事故现场照片很可怕，无法用语言形容。

  • Deutschland Zugunglück bei Bad Aibling

    盘点德铁严重事故

    2016年2月

    本周二清晨（2月9日），在德国巴伐利亚南部靠近奥地利边境的埃贝林（Bad Aibling），两列客车迎面相撞后，其中的一列被撞出轨道，多个车厢翻车。这起事故造成上百人受伤，至少9人死亡。

  • Mannheim Zugunglück

    盘点德铁严重事故

    2014年8月

    一辆货运火车和载有250名乘客的欧洲城市列车(Eurocity )在曼海姆相撞，城市列车的两节车厢翻到在地，35人受伤。货运火车司机闯了红灯是导致事故发生的原因。

  • IC- Zug entgleist

    盘点德铁严重事故

    2012年9月

    一辆城际列车（IC）在开离斯图加特主火车站时发生脱轨，导致8人受伤。在这两个月之前，在同一个出事地点已经发生过类似事故。车厢缓冲器损坏是制造这两起脱轨事件的原因。

  • Zugunglück

    盘点德铁严重事故

    2012年4月

    一辆区域客运列车（Regionalbahn ）在黑森州奥芬巴赫附近撞上一架维修起重机，导致3人死亡，13人受伤。

  • Rettungswagen des deutschen Roten Kreuzes

    盘点德铁严重事故

    2012年1月

    在北弗里斯兰区，一辆区域客运火车出现意外，与牛群相撞 ，1名乘客死亡。

  • Deutschland Brocken Harz Regen Wetter Regenschirm Menschen Touristen

    盘点德铁严重事故

    2011年9月

    滂沱大雨将碎石冲入轨道，导致一辆载有约800旅客的城际列车在莱茵河谷的圣戈阿尔（St. Goar）脱轨，15人受伤。

  • Märklin ist insolvent

    盘点德铁严重事故

    2011年1月

    一辆短途列车和一辆货运列车在德国萨克森－安哈尔特州的奥舍斯莱本附近相撞，10人在事故中死亡。事故是因为火车司机闯了两个红灯酿成的。

  • Deutschland Bergungsarbeiten nach Zugunglück im sächsischen Friedewald

    盘点德铁严重事故

    2009年10月

    德国东部萨克森州举办乘火车巡游活动，庆祝一条窄轨铁路建成１２５周年，但却出现撞车事故：两辆窄轨观光火车迎头相撞，造成52人受伤。

  • Neuseeland Schafherde

    盘点德铁严重事故

    2008年4月

    一辆快速行驶的城际快车在黑森州富尔达(Fulda)南部撞上羊群，导致部分车厢脱轨，73人受伤。

  • Symbolbild Bahn Bahnstreik Zug Bahnhof Passagier

    盘点德铁严重事故

    2003年6月

    巴登 - 符腾堡州施罗茨贝格附近，两辆短途客运列车迎面相撞，导致6人死亡。

  • Unglücksstelle am Bahnhof Brühl

    盘点德铁严重事故

    2000年二月

    科隆附近的布吕尔（Brühl）火车站一处建筑工地，一辆从阿姆斯特丹开往巴塞尔的夜间快车在铁路道岔处出轨。这起事故造成9人死亡，149人受伤。

  • Zugkatastrophe von Eschede 1998

    盘点德铁严重事故

    1998年6月

    一辆德国城际快车在经过下萨克森州小镇埃舍德时出轨，多节车厢以每小时200 以公里的时速撞上一座桥梁。这场灾难造成101人死亡。

    作者: 文木（德新社）


（ARD，BR）

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