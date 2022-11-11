德国南部一男子袭击两女孩 一人身亡

（德国之声中文网）周一（12月5日），德国警方在南部城市乌尔姆附近的伊勒基希贝格（Illerkirchberg）展开行动。当天早上7点30分，一名男子袭击了两名上学路上的女孩。据“德国编辑部网络”报道，男子是持刀行凶。

《奥格斯堡报》报道说，两名女孩分别是13岁、14岁。她们在遇袭后被送往医院。

据德新社报道，当地警方发言人周一下午证实，14岁的女孩因伤势过重而死亡。另一名13岁的女孩受了重伤。

《奥格斯堡报》的报道称，在袭击女学生后，肇事男子逃进了一栋房子里。特警小组（SEK）随后包围了这座房子，对其进行了突击搜查。

据《法兰克福汇报》援引《德国西南新闻报》报道，这栋房子是一个难民收容所。乌尔姆的警局发言人称，“房子里的三名男子按照特警部队的要求自愿前往警局”。警方认为，其中一名男子可能是嫌犯。

警方没有立即说明，肇事者是否居住在房子里、或只是在犯罪后逃往房子里躲避。据报道，这个难民收容所生活着一个七口之家以及四名男子。

周一晚些时候，警方透露，前往警局的三人均是来自厄立特里亚的寻求庇护者。被怀疑行凶的男子27岁，自己也受了伤。警方在房子里发现了一把可能是凶器的刀。目前袭击动机尚且不明，调查仍在进行中。

（综合报道）

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