德国华人悼念李文亮 呼唤言论自由

（德国之声中文网）2月9日傍晚，大约不到30名华人华侨聚集在柏林勃兰登堡门下，举行了对2月6日晚间去世的"吹哨人"李文亮医生的祭奠活动。李文亮医生在12月30日知道冠状病毒的感染事件后，在微信中向同事和朋友发出提醒之后，被警方训诫。

活动组织者在空地上摆放了蜡烛以及李文亮的照片，悼念活动的参与者们带来了鲜花，也拉起了中英文的标语："纪念李文亮先生，争取言论自由。Mourn for Dr. Li"。还有人带来了炸鸡和啤酒，根据李文亮生前在发在微博上的内容，这是李文亮医生生前最爱吃的。而除了在德华人外，也有一些德国，意大利和俄罗斯等其他国家的悼念者来到现场。

在活动进行中，活动参与者自发吹响了哨子，是为纪念李医生作为"吹哨人"的角色，以及响应由于李医生的去世而在中国国内社交媒体上发起的寻求言论自由的诉求。

柏林华人悼念李文亮

活动的组织者之一韩梅梅（化名）告诉德国之声，她最开始是在微博上看到有人发布纽约纪念活动的海报，之后陆续看到巴黎和伦敦等其他欧洲城市的海报，而考虑到目前国内是不能举办此类集会的，于是就决定也在柏林举办同样的活动。她还解释说，纪念活动一方面是为了表达海外华人对疫情的关心和对李医生的悼念，另一方面，也是要再次强调他所说的"一个健康的国家不应该只有一个声音"的精神。

但这次组织活动的过程却并不是很顺利。

2月8日，组织者们将活动的海报发到在德国的华人微信群以及发表在不同的社交媒体上之后，被快速的转发并在微信群中流传。但是在第二天，网上开始有网友留言，说此次活动的举办者是港独，而背后是一个反共组织。在微信群中也开始有人发信息，发出警告:"明天勃兰登堡门的李文亮医生悼念活动大家不！要！参！加 ！非常时期，大家一定要谨慎有些不明不白的势力用李医生做文章。已查实该活动组织者有反中背景"。

韩梅梅解释说，这些警告的信息是很快速并且集中被发布在不同的华人微信群里的，指向和论调也很清晰，说此次活动是吃"人血馒头"，是对李先生去世政治化的利用，并且组织者是在特殊时期利用李医生的死来扰乱人心。"目的就是阻止更多的人前来参加活动"，韩梅梅说。"而且这样的警示是有效果的，在群里可以看到很多人也都表示，不会去参加活动了，也对我们的活动造成了一定的影响，因为一些'网友'是没有辨识能力的，也有些人是本着小心为上的心理"。

勃兰登堡门前拉起横幅

"我事后也联络了法国巴黎的活动主办方，他们跟我说，他们在法国的活动还被中国驻法国大使馆'点名批评'了" , 韩梅梅说。

当地时间2月8日周六晚上7点48分，中国驻法国大使馆在微信公号上发表了题为"用团结和胜利告慰李文亮医生"的文章，指责活动的主办者是"别有用心的人以祭奠李文亮医生为名，鼓动关心疫情的在法华人侨胞和留学生们"，"居心不良"，"目的是分裂中国民意", 号召大家不要参加这样的活动。

截至发稿之日，中国驻德国大使馆未就德国华人悼念李文亮医生的活动发表任何评论。 韩梅梅说，她本人和其他组织者都是大陆人，而虽然她没有一一询问自发前来参加活动的人们来自哪里，但大家全程都是用中文交流，并不像活动结束后，在一些华人群里传播的那样，"是香港人，在用粤语交流"，他们举办悼念活动的目的，也是希望在疫情肆虐的时候，给在德国的华人对于不断发生的灾难而产生的悲观情绪一个出口，在祭奠李医生的同时，表达自己的诉求。"这和是不是香港人没有关系，也和香港的事情没有关系", 韩梅梅说；"像巴黎的组织者遇到的情况那样，如果被扣上了'香港人'、 '港独'的帽子，并且称呼为'反共组织'，舆论就很容易被引导，被套上"分裂国家"的帽子"。