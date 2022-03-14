德国千奇百怪的俱乐部

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想象无极限：没有做不到，只有想不到。德国人有各种各样的俱乐部，比如赛艇、游泳、合唱，但这些太平常了，不是吗？来看些有创造力的。
德国镰刀俱乐部（Sensenverein Deutschland e.V.）的理念是，镰刀割草比除草机要环保多了。他们说，镰刀割草既能锻炼身体，又能在割草时沉思。该俱乐部还提供课程，如何正确使用镰刀，以及组织人们集体使用镰刀割草。
高人俱乐部（Klub Langer Menschen）简称KLM，入会资格是：女性身高至少1米8，男性身高至少1米9。没有年龄限制，有兴趣吗？请点击：https://www.klub-langer-menschen.de/
Bobby Car是德国人尽皆知的儿童玩具车，发明于1972年。虽然是给儿童玩耍用的，但却在1990年代被极限运动爱好者发现了，他们开始在坡度大的公路上测试Bobby Car滑行。迄今为止达到的最高时速是119公里，纪录创造于2018年。
美髯俱乐部Belle Moustache e.V. 成立于2002年。该俱乐部在德国、欧洲以及世界美髯大赛中摘得奖杯无数。此外，该俱乐部还定期举办课程，如何在日常生活以及参加比赛时护理胡须、给胡须造型。
把骑摩托车与公益活动结合起来——这就是粉兔子摩托俱乐部Streetbunnycrew的初衷。如今，该俱乐部在德国多个城市已有三四百名成员。成立于2011年的该俱乐部活动包括去儿童护理中心探望身患重症的孩子，或者组成车队骑行筹款。
潜水+考古——如果有这两样爱好，那来这个俱乐部就没错了。俱乐部成立于柏林-勃兰登堡地区。该俱乐部除了提供潜水培训课程之外，也组织会员去附近的湖泊进行考古勘查。除了真人下潜，去年，该俱乐部还使用了高科技的声纳测试仪探测湖底状况。
北威州的食糖收藏俱乐部已经有近20年历史了。它专门面对那些爱收藏装在小纸包里的食糖的人们。在德国，许多咖啡馆、饭店都有自己独特包装的小包食糖，可以用在咖啡里。该俱乐部还时常组织“食糖交换日”，让爱好者们彼此交换藏品。
俄罗斯入侵乌克兰后，拥有英国切尔西足球俱乐部的俄罗斯大亨罗曼·阿布拉莫维奇遭到包括英美在内的多国制裁。切尔西足球俱乐部也命运未卜。
中国国家体育总局最新发布的“纹身禁令”在网上引发热议。而在世界足球大国之一的德国，又有哪些有关运动员和纹身讨论？
当下， 香港电影界比以往任何时候都更受审查制度威胁。数十年来，她以巨大的多样性和创造力给全球各地同行带来推动。
艾未未被认为是最著名的在世艺术家之一。如今他在柏林推介自己的新书，这是一本名为《千年悲欢》的回忆录，这本书不仅讲述了他本人和父亲诗人艾青的生活，也是关于一段中国历史的写照。
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