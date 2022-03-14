德国千奇百怪的俱乐部

食糖收藏俱乐部

北威州的食糖收藏俱乐部已经有近20年历史了。它专门面对那些爱收藏装在小纸包里的食糖的人们。在德国，许多咖啡馆、饭店都有自己独特包装的小包食糖，可以用在咖啡里。该俱乐部还时常组织“食糖交换日”，让爱好者们彼此交换藏品。