德国医院：“暴动小猫”成员失聪或因中毒

（德国之声中文网）彼得·威尔茨罗夫（Pyotr Verzilov）是俄罗斯一家新闻网站的负责人，同时也是反政府乐队"暴动小猫"（Pussy Riot）的成员。人权组织"和平影院"的负责人扎卡·彼茨利（Jaka Bizilj）表示，威尔茨罗夫是上周六晚间搭乘医疗救助飞机抵达柏林的。彼茨利还表示，他的人权组织承担本次医疗运输的费用，而俄罗斯当局在整个事件中表现出"合作"的态度。

本周二（9月18日），柏林夏洛特医院表示，威尔茨罗夫出现不适的原因很可能是中毒。这家医院在新闻发布会上表示，否则，无法解释症状在短时间内的发展。医院院长艾恩霍普（Karl Max Einhäupl）表示，在莫斯科收治威尔茨罗夫的医生显然也是按中毒处理的。

艾恩霍普还表示，尚无法确定威尔茨罗夫摄入的是哪一种物质，但肯定是高剂量。

夏洛特医院称，威尔茨罗夫没有生命危险。由于他迅速得到紧急救治，因此始终没有急迫的生命危险。但如果没有这些紧急措施，情形则不同。艾恩霍普表示，莫斯科的医生上周二收治威尔茨罗夫后给他进行了洗胃和透析。

彼茨利在柏林机场的拍摄的照片显示威尔茨罗夫被用担架送上救护车的场面，当时他双目紧闭。

彼茨利在一份新闻通报中称，现年30岁的威尔茨罗夫是上周二参加莫斯科一次法庭听证后，身体出现不适，紧急送往医院途中出现了抽搐等症状。

Pussy Riot组合成员韦罗妮卡·尼科尔什娜（Veronika Nikulshina）周日在威尔茨罗夫病房中对路透社表示："他的情况正在好转，一切都正常，这里的医生非常好。"她拒绝发表更多的评论。

率先披露威尔茨罗夫来德就医消息的德国《图片报》周日援引其家属的消息称，威尔茨罗夫失去了视力、听力以及行走的能力。威尔茨罗夫的妻子，同时也是Pussy Riot成员的纳德扎德·托罗克尼科娃（Nadezhda Tolokonnikova）对媒体表示，她认为她的丈夫被人下了毒。"我相信，有人蓄意给他下了毒。这是一次恐吓甚至要杀掉他的尝试。"尼科尔什娜对英国广播公司BBC表示，负责威尔茨罗夫治疗的是他父亲的一个朋友。

彼茨利表示，威尔茨罗夫同时拥有俄罗斯和加拿大国籍。他表示，医院方面可能会在周一向社会通报患者的病情。加拿大政府表示，该国正在密切关注事态的进展，并在试图获取更多的信息。加拿大全球事务部发言人表示："加拿大对本国公民彼得·威尔茨罗夫的情况深感忧虑。我们的官员同威尔茨罗夫的家属保持着密切联络，并随时准备向其提供领事援助。"

德国外交部以个人数据保护法为由，拒绝就此事发表评论。

威尔茨罗夫是网络平台Mediazona的发行人，这是一家聚焦俄罗斯监狱体制中践踏人权状况的新闻平台。俄罗斯世界杯决赛期间，威尔茨罗夫曾率领三名Pussy Riot组合女成员一度冲入赛场。

目前尚不清楚的是，上周五德俄两国外长举行的会谈中，是否谈及允许威尔茨罗夫前往德国接受治疗的问题。

2012年，Pussy Riot乐队因在莫斯科东正教堂发起抗议普京总统的行动而一举成名。此后，该乐队一直是俄罗斯反政府运动的象征。

达扬 / 苗子/叶宣 （路透社、德广联、德新社）