德国医生联合会：应对所有中国来旅客检测新冠

（德国之声中文网）德国公共卫生服务机构医生联合会（Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des

Öffentlichen Gesundheitsdienstes）主席尼森（Johannes Nießen）在接受冯克媒体集团采访时表示，像目前在中国出现的疫情大爆发的这种情况下，人们要考虑到病毒会发生变异。所以应该做好应对准备，“现在我们需要一份欧洲一体化的防护方案”，他说，“每一个从中国出境的旅客在进入欧洲时都应该接受快筛检测。”

他补充说，这一规则应该对包括商务旅客、游客在内的所有旅客都统一执行。当一名旅客的抗原快筛检测呈阳性时，应该再对其进行核酸检测。尼森还说，感染者应该接受隔离。

上周四（12月29日），欧盟对于如何应对中国这一波新冠病毒感染潮尚未做出统一的决定。欧洲卫生与食品安全委员基里亚齐迪斯（Stella Kyriakides）仅呼吁欧盟各成员国检视国内观测病毒的措施手段，且在必要时重新加强防疫措施。本周三（1月4日）担任欧盟轮值主席国的瑞典将主持新的磋商会议。

包括法国、意大利和西班牙在内的欧洲一些国家已经宣布采取或者即将采取针对来自中国旅客的入境限制措施。法国要求自中国入境旅客在出发前须提交48小时内核酸检测阴性证明，落地实施随机抗原筛检，并要求航班内的所有旅客都必须戴口罩。德国联邦州府上周日（1月1日）再度重申，德国需要再观望一段时间。德国联邦卫生部长劳特巴赫上周五仍在表示，目前“尚无必要”加强对德国入境的限制规定。

德国左翼党对此提出批评。左翼党要求所有从中国飞往德国机场的旅客均出具核酸检测阴性证明。左翼党卫生政策发言人弗格尔（Kathrin Vogler）在接受t-online采访时说，在米兰机场降落的来自中国的航班上，每两名旅客中就有一人新冠病毒检测呈阳性，这一消息令人警醒。她说：“为了弄清楚，是否中国来的旅客身上携带一种未知的新冠变异株，进行核酸检测且进行测序十分有意义。”

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

中国外交部发言人毛宁本周二（1月3日）在新闻例会上回应相关提问时说：“我们愿同国际社会加强沟通，共同努力战胜疫情，同时也认为部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受。我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。”

媒体：欧盟愿向中国免费提供新冠疫苗

据英国《金融时报》报道，为了协助中国抗击新冠病毒感染潮，欧盟提出向中国免费提供新冠疫苗。报道引述消息人士的话说，这一举措是欧洲卫生与食品安全委员基里亚齐迪斯为寻找欧洲应对即将到来的感染潮所做努力的一部分。

据悉，基里亚齐迪斯向中国官员表示，欧盟愿意提供帮助，“其中包括传递公共卫生专业知识以及捐赠欧盟的二价疫苗。”

中国外交部发言人毛宁今天回应表示：“进入疫情防控新阶段以来，中国疫苗接种率不断提高，救治能力不断增强，医疗物资产能不断扩大，总体供应充足。中国建成了全球最大规模的新冠疫苗生产线，年产能超过70亿剂，产量已经超过55亿剂，能够满足“应接尽接”需要。中国的疫情防控形势是可预判、可控的。我们愿继续同国际社会团结合作，更好应对疫情挑战，更好保护人民生命健康。”

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



（德新社、路透社）

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